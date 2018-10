En ny måling viser, at det indvandrerkritiske parti AfD har større opbakning end socialdemokratiet, SPD.

Berlin. Stadig flere tyskere er i færd med at miste troen på demokratiet, viser en ny meningsmåling.

59 procent af de adspurgte i en måling foretaget af Infratest Dimap for Bertelsmann Foundation siger, at de er meget tilfredse eller delvist tilfredse med den måde, hvorpå demokratiet fungerer.

Men for et år siden var denne andel 68 procent.

I målingen, som havde over 3400 deltagere, var det omkring 1100, der ikke stemte ved sidste valg.

Hver ottende tyske vælgere bliver i meningsmålingen kategoriseret som "populist" på baggrund af en særlig række spørgsmål.

For et år siden var det kun hver niende tyske vælger, som var i denne kategori.

En ny måling, der blev offentliggjort søndag, viser, at det indvandrerkritiske parti Alternativ for Tyskland, AfD, for første gang har større opbakning end det tyske socialdemokrati, SPD.

SPD har i årtier været det største eller næststørste parti i tysk politik.

En måling fra Emnid, der blev offentliggjort i søndagsudgaven af Bild, viser, at AfD har 17 procent af vælgerne bag sig, mens SPD har 16 procent.

Der deltog 1902 vælgere i målingen, som blev foretaget fra den 20. til og med den 26. september.

De kristelige demokrater i CDU og deres bayerske søsterparti CSU klarede sig også dårligt i målingen med en samlet opbakning på 27 procent.

Det er det laveste nogensinde i Emnid-målingernes historie.

CDU, CSU og SPD udgør den nuværende regering, så ifølge målingen, hvor de tre partier tilsammen har 43 procent af vælgerne bag sig, har den ikke længere et flertal bag sig.

Ved valget sidste år havde de tre regeringspartier tilsammen 53,4 procent.

I en separat måling, der også blev foretaget af Emnid, sagde 48 procent af vælgerne, at de ikke mener, at forbundskansler Angela Merkel er den bedste person at have på posten som forbundskansler.

/ritzau/dpa