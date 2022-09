Lyt til artiklen

Det har været en både usædvanlig og sjælden sag. Af flere grunde.

Men nu ser det ud til, at en flere årtier gammel forsvindings- og drabssag har fået sin opklaring.

Det skriver CNN og CBS News.

Først og fremmest er sagen om amerikanske Stacey Lyn Chahorski usædvanlig, fordi det tog mere end tre årtier, før hendes lig blev endeligt identificeret.

Tilbage i 1988 havde den dengang 19-årige unge kvinde fortalt sin mor over en telefonlinje, at hun planlagde at tomle fra North Caroline, hvor hun befandt sig, og gennem en række byer i hendes hjemstat Michigan.

Men da hun ikke var dukket op efter fire måneder, blev hun i januar 1989 meldt savnet.

Godt og vel en måned forinden havde politiet fundet et lig i Georgia. Men udover at kunne konstatere, at der var tale om en kvinde, stod man uden mange spor at gå efter.

I årevis forsøgte efterforskere fra Georgia Bureau of Investigation og Dade County at identificere liget, men det viste sig at være en svær opgave med datidens teknologi.

I midten af 2000erne blev sagen genoptaget, men det ledte ikke til noget afgørende nyt.

I 2015 blev sagen endnu engang overdraget til et nyt hold – og det førte til, at efterforskerne kontaktede FBI for at spørge om lov til at bruge en ny type slægtsforskning, der var blevet brugt i andre såkaldte 'cold cases' ('uopklarede sager', red.), til at identificere liget.

Og tilbage i marts i år kunne politiet endelig komme med gennembruddet:

Liget viste sig at være identisk med Stacey Lyn Chahorski.

Nu er det også lykkedes for efterforskerne at identificere manden, der dræbte hende den vinterdag for snart 34 år siden.

På et pressemøde tirsdag kunne Georgia Bureau of Investigation oplyse, at lastbilchaufføren Henry Fredrick 'Hoss' Wise havde stået bag.

Det er dog ikke muligt for politiet at anholde drabsmanden, der også arbejdede med stunt-kørsel, da han døde i en bilulykke tilbage 1999.

På det tidspunkt havde han et længere generalieblad, som blandt andet inkluderede tyveri og overfald.

»Efterforskere fandt, hvad der menes at være drabsmandens dna på gerningsstedet, men i årevis kunne det ikke kædes sammen med personen,« fortalte FBI-efterforskeren Keri Farley ifølge CNN på pressemødet.

Slægtsforskning blev også brugt til at finde frem til drabsmandens identitet, da hans tidligere anholdelser fandt sted før, der var et krav om at aflevere dna i den type sager.

Ifølge Keri Farley var Chahorski-sagen den første, hvor undersøgende slægtsforskning 'blev brugt til at identificere både offeret og morderen'.

Ifølge en anden FBI-efterforsker, Tim Burke, gav identificeringen af Stacey tilbage i marts hendes mor, Mary Beth Smith, 'en lille smule fred'.