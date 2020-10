Der er optimisme i Trump-lejren mandag morgen lokal tid.

Ifølge den amerikanske præsidents stabschef, Mark Meadows, har Donald Trump det så godt, at han trods smitten med coronavirus er klar til at genoptage sit arbejde.

»Jeg har talt med præsidenten her til morgen. Han har fået det fortsat bedre i nat og er klar til at komme tilbage i normal arbejdsrytme,« siger Mark Meadows til Fox News.

Stabschefen oplyser, at Donald Trump 'skal mødes med sine læger og sygeplejersker her til morgen (lokal tid, red.) for at lave yderligere vurderinger af hans fremskridt'.

Mark Meadows er stabschef i Det Hvide Hus. Han ses her ankomme til et pressemøde om Donald Trumps helbred i weekenden. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Mark Meadows er stabschef i Det Hvide Hus. Han ses her ankomme til et pressemøde om Donald Trumps helbred i weekenden. Foto: ERIN SCOTT

Hvis den 74-årige patient får lægernes velsignelse, kan han blive udskrevet og vende tilbage til Det Hvide Hus senere i dag, lyder det fra Mark Meadows.

Nyhedsopdateringen på præsidentens helbred kommer efter en weekend med skiftende meldinger.

Mens Donald Trump blev set køre i kortege, hvor han vinkede til sine fans, blev han ligeledes set i en video på Twitter, hvor han ganske oplagt fortalte om sin nye indsigt i pandemiens konsekvenser.

Samtidig oplyste hans læger dog, at Donald Trump er blevet behandlet med dexamethason – et steroid, der bruges, når patienten har brug for iltbehandling.

Dermed tyder det på, at Donald Trumps sygdomsforløb været anderledes alvorligt end det billede, hans offentlige optræden lader til at tegne.