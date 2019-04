- Gennem Nato har USA fået flere venner og allierede end nogen anden stormagt, fastslår Natos chef.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, talte onsdag i den amerikanske kongres, hvor han fremhævede, hvor afgørende en rolle amerikanerne har spillet i den vestlige alliance.

Han pointerede adskillige gange, hvor stor betydning Nato har haft for den europæiske sikkerhed. Men han sagde også, at Nato har været god og vigtig for USA.

- Gennem Nato har USA fået flere venner og allierede end nogen anden stormagt. Det har gjort USA stærkere, tryggere og mere sikkert, understregede han og tilføjede:

- Det er godt at have venner.

Det langvarige stående bifald og jublen efter Stoltenbergs tale var nok lige så vigtig som selve ordene i generalsekretærens tale, som iagttagere kalder historisk.

Det er første gang en leder af en international organisation har fået æren af at tale i Kongressen.

- Selve invitationen har været et stærkt budskab i sig selv, siger Steny Hoyer, som er Demokraternes flertalsleder i Repræsentanternes Hus.

Seancen havde også betydning i det politiske spil i Washington, da den var vendt mod præsident Donald Trump.

For selv om Stoltenberg har haft nogle gode møder med præsidenten og ført sig meget diplomatisk frem, så var det åbenlyst, at hans tale til dels var indsigelser mod Trumps tidligere udfald mod alliancen.

Den amerikanske præsident har skiftevis været varm og kold i sine udtalelser om Nato, og han skal privat have talt om helt at trække USA ud af Nato.

Offentligt har han harceleret mod de europæiske allierede - navnligt mod Tyskland - som ifølge Trump betaler alt for lidt af regningen i forsvarssamarbejdet.

Faktum er ifølge Trump, at alliancen hjælper Europa mere end den hjælper USA.

- Vores alliance har ikke bestået i 70 år på grund nostalgi eller sentimentalitet. Sammen repræsenterer vi én milliard mennesker. Vi står for halvdelen af verdens økonomi, og halvdelen af verdens militære styrke.

- Sammen er vi stærkere end enhver mulig rival, sagde Stoltenberg, som også nævnte terrorangrebet i Norge den 22. juli 2011, hvor 77 mennesker blev dræbt og mange blev såret.

- Det var den mørkeste dag i mit liv. Vore værdier vil sejre. Frihed vil sejre over undertrykkelse. Tolerance frem for intolerance. Og kærlighed vil altid sejre over had, sagde han.

/ritzau/NTB