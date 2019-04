Et gult hus i udkanten af Colombo blev brugt som bombefabrik i månederne op til massakren i Sri Lanka.

I huset boede den ene af to mænd, som formodes at have detoneret bomberne på Hotel Shangri-La, der slog tre af milliardæren Anders Holck Povlsens børn ihjel.

Det bekræfter en politikilde tæt på efterforskningen til B.T.

Huset er gemt godt væk bag høje mure og en stor port af metal. En gul strimmel polititape holder uvedkommende væk, og huset er skarpt bevogtet af soldater.

Politikilden, der ikke ønsker sit navn nævnt, fortæller, at to formodede terrorister lejede sig ind i huset to måneder før massakren.

Den ene menes at have udført et selvmordsangreb på Hotel Shangri-La.

Den anden menes at have detoneret en selvmordsbombe på Kingsbury Hotel nær Shangri-La.

Det er politiets formodning, at bombeangrebene blev forberedt i det gule hus.

Sri Lanka Hovedstaden Colombo I dette (gule) forstadshus bag jernporten, blev bomberne fabrikeret af terrorister, som havde lejet sig ind for flere måneder. Naboen til bombefabrikken Mohammed Aman Foto: Nils Meilvang Vis mere Sri Lanka Hovedstaden Colombo I dette (gule) forstadshus bag jernporten, blev bomberne fabrikeret af terrorister, som havde lejet sig ind for flere måneder. Naboen til bombefabrikken Mohammed Aman Foto: Nils Meilvang

Outsidere

23-årige Mohammed Aman, der bor i nabohuset sammen med sin mor og lillesøster, fortæller til B.T., at de to formodede terrorister holdt sig for sig selv.

»Her i området plejer folk at tale med hinanden, men de to holdt sig for selv. De var outsidere. Jeg så dem kun sjældent, og de hilste ikke,« siger Mohammed Aman.

Han havde ingen anelse om, at hans naboer angiveligt fabrikerede bomber.

Det gik først op for ham, da politiet mødte talstærkt op på adressen få timer efter det koordinerede angreb på kirker og hoteller.

»Der var politi over det hele. Også inde hos os. Min mor og min lillesøster græd. Jeg er meget chokeret og bekymret. Vi havde ikke forventet det her,« siger han.

Terroristerne tog en taxa

At politiet kunne nå så hurtigt frem til adressen, skyldes ifølge politikilden, at de på en overvågningsfilm kunne se, at terroristerne ankom i en taxa.

Ved hjælp af nummerpladen fandt de frem til taxachaufføren, og han fortalte, at han havde samlet dem op ved det gule hus.

Inde i huset fandt politiet en bombemanual og en række effekter, som menes at stamme fra fabrikation af bomber. Heriblandt batterier, stålkugler, og fjernbetjeninger, der var ombygget til detonatorer.

»De har brugt huset til at fabrikere bomber,« siger politikilden.

Terroristerne benyttede angiveligt et sprængstof, der var kraftigere end C4, populært kaldet plastisk sprængstof. Derudover benyttede de det ustabile sprængstof TATP, populært kaldet 'Satans Mor', formentlig til at udløse sprængladningerne.

Ejer et kobberværksted

Flere srilankanske medier har offentliggjort navne på de formodede Shangri-La-bombemænd, men myndighederne har ikke officielt bekræftet deres identitet.

Navnet på Shangri-La-bomberen kom ifølge den britiske avis Daily Mirror frem under et grundlovsforhør, hvor ni af bombemandens ansatte blev stillet for en dommer, varetægtsfængslet frem til 6. maj.

De blev alle anholdt på en kobberfabrik, der er ejet af den formodede Shangri-La-bomber og flere af hans familiemedlemmer.

Politiet formoder, at materiale fra fabrikken kan være blevet anvendt til bomberne.

Da B.T. besøger kobberfabrikken tirsdag eftermiddag, er den lukket. Ligesom bombefabrikken er den gemt væk bag høje mure og en stor metalport, der er låst af med en tyk kæde.

Tirsdag blev tabstallet for angrebene på Sri Lanka opjusteret til 310 dræbte og 500 sårede.