Sri Lanka har oplevet optøjer i flere byer i kølvandet på bombeangreb mod kirker og hoteller påskesøndag.

Sri Lankas regering har natten til mandag blokeret for adgangen til en række sociale medieplatforme efter optøjer i flere større byer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af meldinger fra en række lokale medier.

Der skulle blandt andet være tale om Facebook og en række beskedtjenester som for eksempel WhatsApp.

Sri Lanka har over weekenden været plaget af flere voldelige sammenstød mellem kristne og muslimer. Der er blandt andet blevet kastet sten mod butiksfacader, og flere er kommet til skade.

Srilankansk politi har anholdt flere i byerne Chilaw, Kuliyapitiya og Dummalasuriya på Sri Lankas vestkyst.

- For at kontrollere situationen har politiet udstedt et udgangsforbud i de ramte områder i løbet af natten, siger Sumith Atapattu, talsmand for Sri Lankas militærpoliti, til nyhedsbureauet AFP mandag morgen.

Ifølge lokale myndigheder er flere af sammenstødene afstedkommet efter voldsomme debatter på blandt andet Facebook.

Optøjerne kommer i kølvandet på bombeangrebene mod kirker og hoteller påskesøndag.

Angrebene var målrettet kristne i bøn og vestlige turister, og det har bragt sindene i kog blandt landets kristne mindretal.

Sri Lankas regering valgte at lukke sociale medier umiddelbart efter angrebet, og man har også lukket for adgangen under de fortsatte optøjer flere gange.

Gerningsmændene bag bombeangrebene påskesøndag var angiveligt medlemmer af den jihadistiske gruppe National Thowheeth Jama'at, der har erklæret loyalitet til Islamisk Stat i Syrien.

Angrebene kostede 259 mennesker livet. Blandt ofrene var tre danskere, alle børn til Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen.

/ritzau/