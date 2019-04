150 er blevet anholdt i Sri Lanka efter bomber, men politiet mener, at mange militante fortsat er på fri fod.

Sri Lanka har nedlagt forbud mod tildækning af ansigter på offentlige steder. Det sker for at skærpe sikkerheden efter bombemassakrerne påskesøndag.

Myndighederne advarer om overhængende fare for nye angreb. Over 250 mennesker blev dræbt, og i hundredvis blev såret ved angrebene i påsken.

Præsident Maithripala Sisirsena siger med henvisning til indførte nødretslove, at særlige restriktioner er indført fra mandag vedrørende slør og burkaer.

- Ethvert klædestykke, som forhindrer genkendelse af ansigtet, forbydes af hensyn til den nationale sikkerhed, hedder det i en erklæring fra hans kontor.

Talsmænd for sikkerhedstjenesterne i Colombo har advaret om, at militante islamister, der stod bag angrebene påskedag, har planer om nye angreb inden for kort tid. De advarer om, at angriberne kan være iført militære uniformer.

- Militante har planlagt angreb mod fem lokaliteter søndag eller mandag, hedder det i advarslerne om "en mulig ny bølge af angreb".

Lidt under ti procent af Sri Lankas 21 millioner indbyggere er muslimer. Kun en lille procentdel af de muslimske kvinder menes at anvende niqab eller burka, som dækker ansigtet.

Omkring 150 mistænkte er blevet anholdt, men myndighederne mener, at militante fra gruppen bag bomberne påskedag fortsat er på fri fod.

Sri Lankas præsidentkontor oplyser mandag, at en ny politichef er udnævnt.

Chandana Wickramaratne, som er udnævnt som nummer to i politiets øverste ledelse, efter at Sri Lankas tidligere politichef, Pujith Jayasundara, er blevet sendt på "tvungen orlov".

Det er sket efter alvorlige fejl i politiets håndtering af advarsler, der kom forud for bombemassakrerne påskedag.

I weekenden stod tusinder af soldater vagt på gadehjørner og ved kirker og moskéer. Gudstjenester blev aflyst søndag som et led i den skærpede sikkerhed, og i hovedstaden samledes mange for at bede uden for den ødelagte kirke St. Anthony's.

/ritzau/AFP