Sri Lanka har sendt tusindvis af tropper på gaden for at håndhæve det udgangsforbud, der har gjaldt siden mandag. Alligevel er fem mennesker blevet dræbt under de værste protester i ugevis.

Mandag trak præsidenten sig tilbage. Det var et krav fra de mange, der protesterede mod fattigdommen i landet.

Den økonomiske krise i Sri Lanka er uden fortilfælde. Allerede i april besluttede regeringen, at de ikke ville betale af på landets udlandsgæld på 360 milliarder kroner.

Og urolighederne fortsætter. Næsten 200 blev såret mandag, da premierminister Mahinda Rajapaksa trak sig. Men det har ikke gjort utilfredsheden mindre.

Tilhængerne af regeringen kommer i slagsmål med politiet, ude foran præsidentens kontor i hovedstaden Colombo på Sri Lanka. Foto: ISHARA S. KODIKARA

Premierministeren blev reddet i en aktion før daggry af militæret. Det skete efter tusinder af antiregeringsdemonstranter stormede hans officielle residens i hovedstaden Colombo i løbet af natten.

»Efter en operation før daggry, så blev den tidligere premierminister og hans familie evakueret i sikkerhed af hæren,« sagde en sikkerhedsofficer til nyhedsbureauet AFP.

»Der blev smidt mindst ti benzinbomber ind i området,« siger officeren.

Det er blevet sværere og sværere at holde fast på magten for Rajapaksa. Måneder med blackout i elforsyningen og generelle mangler er blevet hverdag i den værste situation, siden landet blev uafhængigt i 1948.

En sikkerhedsofficer fra luftvåbnet passerer gaden og den brændte bil nær premierministerens officielle bolig 'Temple Trees'. Foto: ISHARA S. KODIKARA

Præsidenten Gotabaya Rajapaksa sidder stadigvæk på magten. Han har styr på sikkerhedsstyrkerne.

Efter ugevis af hovedsageligt fredelige protester blev det pludselig alvor mandag. Volden brød ud, da tilhængere af Mahinda Rajapaksa – de var blevet kørt til hovedstaden i busser – angreb de protesterende med stikvåben og køller.

»Vi blev ramt, medierne blev ramt, kvinder og børn blev ramt,« fortalte et vidne AFP.

Politiet affyrede tåregas og vandkanoner, og de erklærede umiddelbart et udgangsforbud i hele Colombo. Senere blev det udvist til at gælde hele den 22 millioner store stat.

Ænder svømmer nær en bil, der er skubbet i vandet af tilhængere af det regerende parti. Foto: DINUKA LIYANAWATTE

Det forventes, at udgangsforbuddet vil ophøre onsdag morgen.