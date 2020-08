Det hænder, at tusinder af danskere i kortere perioder er uden strøm på grund af lokale strømafbrydelser.

Men det er det rene vand ved siden af, hvad Sri Lanka var ude for mandag.

Her var hele landet uden strøm i mere syv timer efter en fejl på et stort elværk.

Dermed var over 21 millioner mennesker uden strøm. Det skriver The Guardian.

En mand holder et lys, mens han bliver klippet i Sri Lankas hovedstad Colombo under strømnedbruddet. Foto: ISHARA S. KODIKARA Vis mere En mand holder et lys, mens han bliver klippet i Sri Lankas hovedstad Colombo under strømnedbruddet. Foto: ISHARA S. KODIKARA

Hvor strømmen kom tilbage efter syv timers tid i hovedstaden Colombo, er der ifølge det britiske medie stadig dele af landet, som er ramt af strømafbrydelsen.

For at gøre ondt værre er også vandforsyningen påvirket. For vandpumperne kører på elektricitet.

Sri Lankas hospitaler har dog nødgeneratorer, som har holdt dem operationsdygtige under det langvarige strømnedbrud.

Borgerne i Sri Lanka - som er en ø syd for Indien - har en vis erfaring i at klare sig flere timer uden elektricitet. Under et nedbrud i 2016 var hele landet uden strøm i mere end otte timer.