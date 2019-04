En regnefejl er angiveligt skyld i, at Sri Lanka nedjusterer dødstal efter påskeangreb med over 100.

Srilankanske sundhedsmyndigheder nedjusterer torsdag dødstallet efter søndagens angreb mod flere kirker og hoteller med over 100. Det skyldes angiveligt en regnefejl.

Det nye dødstal er "omkring 253". Tidligere lød det officielle dødstal på 359.

Ifølge generaldirektøren i Sri Lankas sundhedsmyndigheder, Anil Jasinghe, er det endnu uvist, hvor mange omkomne der præcis er tale om.

- Det kunne være 250 eller 260. Det kan jeg ikke sige præcist. Der er for mange kropsdele, til at det er muligt at give et eksakt tal.

Angrebene fandt sted påskemorgen, hvor der skete en række eksplosioner på hoteller og i katolske kirker i og omkring hovedstaden Colombo. Omkring 100 har været anholdt i sagen.

Tre danske børn er blandt de omkomne.

/ritzau/Reuters