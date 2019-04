Sri Lanka frygter tab på over 10 milliarder kroner i landets lukrative turistindustri efter de blodige bombeangreb påskedag. Det siger landets finansministerium. Forud for søndages angreb var der forhåbninger om, at omsætningen i turistindustrien ville nå op på 5 milliarder dollar (omkring 33,5 milliarder kroner). Arkivfoto. Ishara S. Kodikara/Ritzau Scanpix