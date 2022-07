Lyt til artiklen

Sri Lanka er så meget på spanden, at landets præsident nu søger hjælp hos den russiske præsident, Vladimir Putin. Han bliver bedt om at hjælpe østaten med både olie og turister.

Sri Lankas præsident, Gotabaya Rajapaksa, er klar til at tage skraldet fra de vestlige lande, der har lagt Rusland på is siden invasionen af Ukraine. Sri Lanka har ikke gjort det samme.

Rusland stod for næsten en femtedel af alle turister, der ankom til Sri Lanka i månederne, før krigen begyndte i Ukraine. Men flyforbindelsen fra Moskva blev afbrudt i sidste måned, efter at srilankanerne kortvarigt beslaglagde et fly. Det skriver BBC.

Om turisterne fra Rusland vender tilbage, er dog et åbent spørgsmål. De har nemlig problemer med at betale.

Politiet tager vandkanoner i brug ved en demonstration i hovedstaden Colombo i Sri Lanka. Foto: AFP Vis mere Politiet tager vandkanoner i brug ved en demonstration i hovedstaden Colombo i Sri Lanka. Foto: AFP

Det er ikke længere muligt for Rusland at benytte SWIFT til at overføre penge, ligesom både Visa og Mastercard har suspenderet muligheden for at blive brugt af russerne.

Præsident Gotabaya Rajapaksa siger, at hans diskussioner med Putin var meget produktive.

Sri Lankas energiminister advarede i weekenden om, at landet snart løber helt tør for olie, og i onsdags var hundredvis af mennesker på gaden i hovedstaden, Colombo, for at protestere.

'Jeg bad om en kredit, så vi kan importere olie,' tweetede Rajapaksa, som også 'ydmygt foreslog' fly fra Moskva til Colombo.

De står i meget lang kø for at købe brændstof til deres rickshawer i Colombo, der er hovedstad i Sri Lanka. Foto: AFP Vis mere De står i meget lang kø for at købe brændstof til deres rickshawer i Colombo, der er hovedstad i Sri Lanka. Foto: AFP

Sri Lanka har allerede købt olie fra Rusland i de seneste måneder, og de er villige til at købe endnu mere.

Forsøg på at løse krisen, der er den værste, der har ramt Sri Lanka i 70 år, er hidtil endt uden resultat.

De fleste lande i Europa anbefaler alle rejsende at holde sig væk fra Sri Lanka under den nuværende krise.