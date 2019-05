Alle søndagsgudstjenester i Sri Lanka hovedstad er blevet aflyst efter meldinger om nye angreb.

For anden weekend i træk er katolske gudstjenester aflyst i Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Det sker, efter at regeringen har advaret mod flere mulige angreb fra den IS-relaterede gruppe, der angreb flere steder i landet påskesøndag.

Det skriver nyhedsbureauet AP torsdag morgen.

Kardinal Malcolm Ranjith har aflyst alle søndagsgudstjenesterne i Colombos stift efter at have modtaget de seneste sikkerhedsrapporter. Det oplyser Edmund Tillakaratne, der er talsmand i stiftet.

Over 250 mennesker blev dræbt og hundredvis såret den 21. april, da otte selvmordsbombere detonerede deres bomber på hoteller og i kirker.

I weekenden stod tusinder af soldater vagt på gadehjørner og ved kirker og moskéer.

Gudstjenester blev aflyst søndag som et led i den skærpede sikkerhed, og i hovedstaden samledes mange for at bede uden for den ødelagte kirke St. Anthony's.

/ritzau/