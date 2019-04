Den første advarsel kom 4 april.

Den anden fem dage senere, og nu siger regeringen undskyld efter de otte eksplosioner i Sri Lanka, der søndag kostede mindst 290 mennesker livet, heriblandt tre danske børn.

»Vi så advarslerne, og vi så detaljerne. Vi i regeringen er meget, meget kede af det og undskylder til de familier og institutioner, der er berørte af hændelsen,« siger sundhedsminister og talsmand for regeringen Rajitha Senaratne til CNN.

De første efterretninger om et muligt angreb kom fra blandt andre udenlandske efterretningstjenester. 9 april sendte forsvarsministeriet detaljerede informationer til politichefen om, at gruppen National Thowfeek Jamaath (NTJ) kunne være en trussel.

Og tre dage senere blev en advarsel sendt videre til flere af landets sikkerhedstjenester, siger Senaratne ifølge BBC. Men advarslerne blev tilsyneladende ignoreret. Hvorfor, kan ingen svare på.

Påskesøndag skete så det ufattelige, da kirker og luksushoteller blev ramt af koordinerede eksplosioner – og efterladt i et kaos af død og ødelæggelse.

Sent mandag aften var hotelkvarteret i hovedstaden Colombo som en spøgelsesby, kunne B.T.s journalist fortælle. Gaderne var mennesketomme på grund af et totalt udgangsforbud, mens tungt bevæbnede soldater stod på hvert gadehjørne i hotelområdet.

Samtidig efterforsker myndighederne på højtryk. Politiet har fundet træningslejre, som menes at tilhøre gruppen NTJ. De 24 anholdte i sagen har ifølge politiet alle tilknytning til gruppen.

Mindst 31 udlændinge mistede livet i de koordinerede eksplosioner. Tre af dem er børn af den danske Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen. Det bekræftede Jesper Stubkier, Communication Manager hos Bestseller A/S, mandag morgen over for B.T.

Flere udlændinge blandt ofrene Mindst 290 mennesker har mistet livet i de angreb, der søndag ramte Sri Lanka. Mandag aften er mindst 31 udenlandske ofre identificeret af myndigheder, familie eller medier i deres hjemlande, mens andre dødsofre endnu ikke er identificeret. Nogle ofre havde dobbelt statsborgerskab og kan have indgået i mere end ét lands opgørelse over ofre. Blandt lande der har mistet statsborgere er bl.a. Danmark, Sri Lanka, Storbritannien, Indien, USA, Spanien, Kina, Holland, Tyrkiet og Australien. Kilder: /ritzau/AP

Sri Lankas præsident vil nu give militæret en omfattende magt efter angrebene.

Sent mandag, lokal tid, underskrev han et dekret, der giver militæret vidtrækkende beføjelser. Samtidig indføres der undtagelsestilstand i landet.

Mere end 500 mennesker er sårede som følge af eksplosionerne.

