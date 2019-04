Sri Lanka indførte forbud mod sociale medier for at forhindre deling af rygter efter påskeangreb 21. april.

Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, har tirsdag med øjeblikkelig virkning ophævet et forbud mod sociale medier, som blev indført i landet efter et omfattende angreb påskemorgen søndag den 21. april.

Det oplyser regeringen i en udtalelse.

Over 250 mennesker blev dræbt, da fire hoteller og tre kirker blev sprængt i luften i det sydasiatiske land. Heriblandt tre danske børn.

Umiddelbart efter blev der indført et landsdækkende forbud mod sociale medier som Facebook, YouTube og WhatsApp. Det skete for at forhindre deling af rygter og forkerte informationer.

I forbindelse med ophævelsen af forbuddet beder regeringen det srilankanske folk om at "opføre sig på en ansvarlig måde".

Tirsdagens beslutning kommer, dagen efter at lederen af den militante gruppe Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, angiveligt viste sig i en videooptagelse for første gang i fem år.

I videoen, der blev udgivet af gruppen selv, sagde lederen, at angrebet i Sri Lanka var "en del af en hævn", der venter Vesten.

/ritzau/AP