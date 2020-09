Værten Chris Wallace gav ikke op, da Donald Trump gled af på spørgsmålet. Han spurgte igen, om præsidenten ville fordømme en voldsparat, højreorienteret gruppe.

Trumps svar har skabt både dyb forundring og jubel.

Forundring i adskillige medier og hos modkandidaten Joe Biden – og jubel blandt højtstående medlemmer af gruppen Proud Boys, som Wallace bad Trump om at tage afstand fra.

Baggrunden er Trumps ordvalg i svaret på Wallaces spørgsmål:

Donald Trump og Joe Biden i debat natten til onsdag. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Donald Trump og Joe Biden i debat natten til onsdag. Foto: BRIAN SNYDER

»Proud Boys, stand back, stand by (hold jer klar, red.),« sagde præsidenten.

Var det reelt et forsøg på at aktivere den højreorienterede og svært bevæbnede gruppe?

Sådan tolkede dele af Proud Boys det i hvert fald selv, skriver flere amerikanske medier, herunder USA Today, NBC News og CNN.

Det Trump sagde efterfølgende fik kun jublen til at stige blandt fremtrædende medlemmer af gruppen, som har flere medlemmer, der har fået bandlyst konti fra Facebook og Instagram for at sprede had.

En Proud Boys-tilhænger. Foto: Leah Millis/Reuters Vis mere En Proud Boys-tilhænger. Foto: Leah Millis/Reuters

»Men ved du hvad, nogen skal jo gøre noget ved Antifa (antifacistisk gruppe, red.) og venstrefløjen, for det her er ikke højrefløjens problem. Det er venstrefløjens problem,« fortsatte Trump således ifølge TV 2 under den første store tv-debat mellem de to præsidentkandidater.

En af Proud Boys ledere, Joe Biggs, så det som en direkte opfordring fra præsidenten. En opfordring han er mere end klar til at føre ud i livet.

'Trump sagde dybest set, at vi skal smadre dem! (Antifa, red.) Jeg er så glad netop nu,' skrev Biggs på beskedtjenesten Telegram.

'Jeg er klar,' svarede gruppens talsmand Enrique Tarrio, og senere delte Proud Boys et billede med deres logo flankeret med Trumps ord 'Stand by' på Telegram.

The Proud Boys on Telegram have now posted an image with its logo and Trump's remark. https://t.co/xSySGrohcm pic.twitter.com/UAJFsKCsbX — Alex Kaplan (@AlKapDC) September 30, 2020

Professor i computervidenskab Megan Squire – som forsker i online-ekstremisme og har fulgt Proud Boys, siden gruppen blev stiftet for fire år siden – forstår godt, at gruppens medlemmer jubler.

»De reagerede præcis, som jeg havde forventet. De var meget begejstrede over det, han (Trump, red.) sagde. De føler sig blåstemplede. De opfattede ordene på samme måde som alle andre seere – at han udtalte sin støtte til dem,« siger hun til USA Today.

På Twitter har brugere delt Joe Biggs' og Enrique Tarrio's beskeder fra Telegram, og Donald Trumps modkandidat i kampen om præsidentposten, demokraten Joe Biden, har reetweetet et af dem. Med det klare politiske sigte at sætte Trump i bås med Proud Boys.

»Dette. Dette er Donald Trumps USA,« skriver Joe Biden.

This. This is Donald Trump's America. https://t.co/wld2mmGTwe — Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020

Præsident Trump og hans nærmeste er før blevet taget i at gøre ting, der kan anses som flirtende med den yderste højrefløj. Et af de mere markante tilfælde skal man tilbage til 2017 for at finde.

Bystyret i Charlottesville, Virginia havde besluttet at fjerne monumenter fra sydstatstiden. Det fik hundredvis af hovedsageligt unge, hvide mænd til at demonstrere i byens gader. Med nazihilsner, fakler og Ku Klux Klan-symboler var byen en kedel, da moddemonstranter med blandt andre folk fra Antifa i front gik i kamp med de hvide unge mænd i byens gader.

Det hele kulminerede, da en nynazist valgte at køre ind i en moddemonstration med sin bil. 32-årige Heather Heyer blev dræbt.

Donald Trump blev efterfølgende bedt om en kommentar til det, der var foregået i byen.

En kvindelig deltager ved et Proud Boys-stormøde i Portland, Oregon. Foto: Leah Millis/Reuters Vis mere En kvindelig deltager ved et Proud Boys-stormøde i Portland, Oregon. Foto: Leah Millis/Reuters

Efter at have ladet et svar vente på sig, skete der endelig noget, da Trump udtalte, at der var 'nogle meget fine personer' blandt de demonstrerende tilhængere af hvidt overherredømme.

Om Trump og hans kampagne bevidst forsøgte at gøre sig til for den yderste højrefløj i USA, er der ikke bevis på. Men flere medlemmer af netop den yderste højrefløj har ifølge New York Times tolket det således.

Præcis som flere Proud Boys-medlemmer gjorde under og efter nattens debat.

Den højreorienterede gruppe – som ifølge USA Today og Megan Squire har flere medlemmer, der er dømt for voldskriminalitet – blev dannet af rigmanden Gavin Mcinnes i 2016. To år senere kategoriserede FBI Proud Boys som en 'ekstremistisk organisation'.