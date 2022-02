Et hotel i Barcelona måtte evakuere sine gæster på grund af en brand, der spredte sig til flere etager.

Og branden på hotellet tvang derfor mindst én person til at flygte ud gennem vinduet og ned fra tredje sal.

Det skriver AP på baggrund af optagelser fra hotellet, der viser en masse røg fra hotelværelserne.

Du kan se videoen øverst i artiklen.

Optagelserne blev i første omgang vist på catalansk tv lørdag aften, der tilsyneladende var blevet filmet på en mobiltelefon.

Videoen viser en mand, der hoppede fra et vindue på tredje sal ned på nogle madrasser, der var blevet stablet på fortovet for at afbøde sammenstødet.

Lokale medier rapporterede, at yderligere en person også måtte springe ud for at undslippe ilden på hotellet, som ligger i det centrale kvarter Poble Sec.

Derudover fortalte spanske beredskabstjenester, at branden sårede mindst ni mennesker, hvoraf en er i kritisk tilstand.

Den catalanske beredskabstjenestes talskvinde Zulma Itza sagde, at udover den ene mand, der er i kritisk tilstand, er der også to andre personer, der er i alvorlig tilstand.

Politiet er ved at undersøge årsagen til branden.