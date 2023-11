»VIGTIG ADVARSEL! En løve er undsluppet fra cirkus.«

På det ene klip ses den komme vandrende gennem mørket på en øde vej. På et andet ses den slentre forbi en bil, hvori føreren havde fundet kameraet frem for at finde det opsigtsvækkende syn.

For i lørdags kunne borgmesteren i den italienske by Ladispoli – der ligger nord for Rom – pludselig udsende en besked til byens borgere om, at en voksen hanløve var på fri fod.

»Cirkuspersonalet er i gang med indfangningen med støtte fra politiet, som straks var på stedet,« skrev Alessandro Grando i et opslag på Facebook:

»Udvis venligst ekstrem forsigtighed og undgå at bevæge dig ud indtil videre.«

A lion was filmed prowling the streets of an Italian seaside town for several hours after escaping from a circus.https://t.co/E3VJeMlMLB pic.twitter.com/wdAlTtCbHp — Sky News (@SkyNews) November 12, 2023

I knap seks timer endte byens borgere derfor med at måtte opholde sig indendørs, indtil hanløven, som lyder navnet Kimba, til sidst blev fundet.

Derefter blev han bedøvet og fragtet tilbage til cirkusset.

Selvom løven nåede at sprede en del frygt og bekymring i lokalområdet, mener Rony Vassallo – der er ansvarlig for dyrene i Rony Roller Circus – ikke, at den otte-årige løve udgjorde en stor fare.

Her ses løven Kimba ved Rony Roller Circus, efter den var blevet indfanget igen i weekenden. Foto: Sonia Logre/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses løven Kimba ved Rony Roller Circus, efter den var blevet indfanget igen i weekenden. Foto: Sonia Logre/AFP/Ritzau Scanpix

»Han mødte mennesker i et miljø, han ikke var vant til... og der skete ikke noget, han havde ikke et eneste sekund instinkt til at angribe en person,« siger han til AFP, der har mødt ham på cirkuspladsen.

Ifølge Vassallo blev Kimba kun let bedøvet, hvorefter han vågnede hurtigt op igen, efter han var kommet tilbage til cirkusset sent lørdag aften.

Dyrlæger har efterfølgende konkluderet, at han ikke havde taget skade af sin udflugt, lyder det.

Det vides endnu ikke, hvordan løven endte på fri fod, men over for AFP lufter Rony Vassallo en teori om, at det ikke var et uheld.

Her ses løven Kimba ved Rony Roller Circus, efter den var blevet indfanget igen i weekenden. Foto: Sonia Logre/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses løven Kimba ved Rony Roller Circus, efter den var blevet indfanget igen i weekenden. Foto: Sonia Logre/AFP/Ritzau Scanpix

Til nyhedsbureauet forklarer han, at han personligt tjekkede buret, en time før Kimba endte ude i det fri, og på det tidspunkt var 'alt i orden', hævder han.

Samtidig afviser han at kommentere meldinger om mulig sabotage, herunder forlydender om, at låsen var blevet brudt op.

I stedet henviser han til, at en undersøgelse er i gang.

Cirkusset har ifølge AFP vakt vrede hos dyrerettighedsforkæmpere, som mener, at det er grusomt at indespærre så vilde dyr.

Også byens borgmester har blandet sig i den debat.

»Jeg håber, at denne episode vil vække nogle menneskers samvittighed, og at vi endelig kan sætte en stopper for udnyttelsen af dyr i cirkus,« skrev han lørdag aften i et opslag på Facebook, efter løven var indfanget.