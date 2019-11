Hver dag bruges enorme mængder vand på at skylle ud i toiletter verden over. Ny spray skal minimere problemet.

Med en spray til toiletkummen håber videnskabsmænd på at kunne spare store mængder vand på verdensplan - og måske endda gøre toiletbørsten mere eller mindre overflødig.

Det skriver blandt andet britiske The Guardian.

Forskere fra Penn State University i USA har således udviklet en ny spray, der skulle have endnu bedre glideegenskaber end teflon.

Ifølge testresultaterne kan den nedsætte efterladenskabers klæbeevne til toiletkummen med 90 procent.

- Jeg var meget glad for at se, hvor let afføringen gled ned ad overfladen, som var blevet sprayet, siger Tak-Sing Wong fra Penn State University til The Guardian.

Resultaterne er beskrevet i en artikel offentliggjort i tidsskriftet Nature Sustainability.

I artiklen beskriver Wong og forskerholdet, hvordan mangel på vand er et verdensomspændende problem.

Hver dag anvendes over 141 milliarder liter ferskvand på at skylle ud i toiletter på verdensplan, står der.

Interessen for at udvikle en sådan spray fik Wong ifølge The Guardian i 2015.

Dengang blev han kontaktet af et andet universitet, som var i gang med at designe et særligt toilet beregnet til udviklingslande. Her havde man dog problemer med, at ildelugtende afføring byggede sig op på kummens overflade.

