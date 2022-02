Timingen har vist sig ikke at kunne være bedre.

Spotify-stifter og mangemilliardær Daniel Ek solgte sidste år en lille del af sin aktier i musiktjenesten – og altså lige inden kursen i år er styrtdykket midt i en kæmpe krise.

Det skriver det svenske medie Dagens Industri ifølge Finans.dk.

Mediet har fået indsigt i indrapporteringer til det amerikanske finanstilsyn SEC, hvor det angiveligt fremgår, at Daniel Eks ejerandel nu er 7,3 procent mod tidligere 8 procent.

Det præcis tidspunkt for aktiesalget – eller salgene – er ikke kendt, men baseret på et snit af kurserne sidste år, menes det, at den svenske tech-pioner kan have tjent 2,1 milliarder kroner på handlen.

Og meget mere hvis salget fandt sted, da aktien toppede i februar sidste år.

Sådan ser det ikke ud i dag, et år efter.

I år er Spotify-aktien faldet med svimlende 29 procent, og det er sket sideløbende med en stor shitstorm i forhold til podcasteren Joe Rogan, der udgiver verdens største podcast, 'The Joe Rogan Experience', på streamingtjenesten.

Udsendelsen er dog blevet beskyldt for at videregive misinformation om coronavacciner, og da flere store musiknavne som Neil Young og Joni Mitchel har blandet sig i debatten og fjernet deres musik fra Spotify af den årsag, er sagen eksploderet.

#CancelSpotify og #DeleteSpotify er blevet udbredte hashtags på sociale medier.

Spotify har ikke meldt klar ud i forhold til debatten, og aktieværdien er på samme tid altså skrumpet voldsomt ind.

Daniel Ek lancerede Spotify i 2008 sammen med Martin Lorentzon, der ifølge Dagens Industri også solgte en portion af sine aktier sidste år.

Daniel Ek vurderes af Forbes til at have en formue i omegnen af 20 milliarder kroner.