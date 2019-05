Spotifys topchef og stifter, Daniel Ek, købte for nylig et hus for 46 mio. kr. Nu river han huset ned på grund af en vandskade.

Det er mindre end et år siden, at Daniel Ek købte huset i Djursholm, en eksklusiv forstad til Stockholm.

Huset på næsten 500 kvadratmeter kostede 46 mio. kr.

Nu har den 36-årige Daniel Ek dog besluttet at rive herligheden ned.

Det skriver Expressen ifølge Finans.dk

Daniel Ek havde planer om at renovere huset, men vandskader har altså vist sig at være mere omfattende end først antaget.

Huset er fra 1893 og har kulturhistorisk værdi, så nedrivningen skal godkendes af de svenske myndigheder.

Ifølge Forbes er Daniel Ek god for 13 mia. kr. i form af bl.a. en stor aktiepost i Spotify, der nu er børsnoteret med en aktuel markedsværdi på 146 mia. kr.