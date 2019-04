Den 21-årige Aden, som blev født i Kenya i en flygtningelejr, viser hijab og burkini i populært magasin.

Den kvindelige fotomodel Halima Aden, som er amerikansk-somalisk, er i det populære Sports Illustrateds særnummer om badedragter den første model som fremviser en hijab og burkini, skriver magasinet på dets hjemmeside.

Den årlige badedragts-udgave af magasinet, der udkommer 8. maj, er kendt for dets mange fotos af kvinder i afslørende bikinier.

En burkini er en badedragt, som dækker kroppen, og som bæres af nogle muslimske kvinder.

Den 21-årige Aden, som er muslim, blev født i Kenya i en flygtningelejr og flyttede til USA som syv-årig.

- Modelbillederne af hende i burkini er blevet taget i Kenya på Watamu Beach, siger Sports Illustrated i en erklæring.

I 2016 skabte Aden overskrifter, da hun var den første kvinde, som bar hijab i skønhedskonkurrencen Miss Minnesota USA. Hun har også været på forsiden af British Vogue og været blandt modellerne i New York Fashion Week.

"Ladies, anything is possible," skriver Aden på Instagram.

- At være i Sports Illustrated er så meget større end mig selv. Det er et budskab til mit samfund og til verden om, at kvinder med alle mulige forskellige baggrunde, med forskellige udseender og forskellig opvækst, kan stå sammen og blive fejret, skriver hun.

Redaktøren af Sports Illustrated Swimsuit, MJ Day, siger, at både hun og Aden tror på, at "skøndhedsidealer er meget omfattende og subjektive".

- Vi ved begge, at kvinder ofte opfattes værende som sådan og sådan ud fra deres udseende og ud fra deres tøj. Men uanset om man føler sig smukkest i en burkini eller en bikini, så er man værdig!, skriver Day på magasinets hjemmeside.

/ritzau/Reuters