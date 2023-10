Det ser festligt ud med de mange glade, udklædte mennesker på gaden under halloween.

Men står det til det lokale bystyre skal turisterne holde sig langt væk.

Billedet herunder er fra Shibuya-distriktet i Tokyo, som år efter år lægger gader og stræder til en kæmpemæssig halloweenfest, som tiltrækker både nationale og internationale turister.

Til myndighedernes store fortrydelse – blandt andet fordi sporene skræmmer.

Massive folkemængder fejrer halloween på gaden i Shibuya (Arkivfoto fra 2018). Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Massive folkemængder fejrer halloween på gaden i Shibuya (Arkivfoto fra 2018). Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

Bystyret i Shibuya har besluttet at bandlyse al indtagelse af alkohol på gaden i området mellem klokken 18 og klokken 05 fra 27. til 31. oktober, hvor Halloween-fejringen finder sted.

Turister fra både ind- og udland opfordrer bystyret til at opføre sig hensynsfuldt – eller helt at blive væk, skriver CNN.

»Skaderne forårsaget af overturisme er blevet alvorlige, hvilket resulterer i skader på folks ejendom forårsaget af druk på gaden, skænderier med lokale beboere og at store mængder tomme dåser og flasker bliver smidt på gaden,« står der i en meddelelse fra bystyret ifølge det amerikanske medie.

»Dertil kommer, at området omkring Shibuya-stationen hvert år under halloween bliver så overfyldt, at det næsten er umuligt at bevæge sig.«

Folk i udklædning fotograferet under Halloween-fejringen i Shibaya i 2018. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Folk i udklædning fotograferet under Halloween-fejringen i Shibaya i 2018. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

Bekymringen er endnu større i år end normalt, idet Japan først i efteråret 2022 genåbnede sine grænser for udenlandske turister på bagkant af coronapandemien.

Derfor frygter myndighederne, at endnu flere turister vil søge mod Shibaya og gøre gadefesten under halloween endnu større, end den var før pandemien.

Sidste år viste uhyggelige billeder fra Sydkorea, hvor grueligt galt det kan gå, hvis for mange mennesker forsamles på for lidt plads.

Her blev 151 mennesker mast ihjel under fejringen af netop halloween i den sydkoreanske hovedstad Seoul. 82 blev såret.

Også i 2019 var der mange mennesker på gaden i Shibaya-distriktet under halloween. Foto: Masamine Kawaguchi/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Også i 2019 var der mange mennesker på gaden i Shibaya-distriktet under halloween. Foto: Masamine Kawaguchi/AP/Ritzau Scanpix

Danske Frederik befandt den skæbnesvangre lørdag aften i Itaewon-området, hvor katastrofen fandt sted.

»Det er skræmmende at have været så tæt på. Det kunne have været en selv, der var blevet mast der,« sagde den 29-årige dansker til B.T. dagen derpå.

Du kan læse hele hans øjenvidneberetning HER.

Myndighederne i Shibaya er bange for, at noget lignende vil kunne finde sted her, hvis der ikke sættes ind for at begrænse antallet af deltagere i Halloween-fejringen.