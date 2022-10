Lyt til artiklen

NASA ramte plet, da den amerikanske rumfartsorganisation sendte sit rumfartøj ind i asteroiden Dimorphos for lidt over en uge siden.

Det vil formentlig og forhåbentlig medføre, at asteroiden skifter kurs.

Men et observatorium i Chile observerede, allerede to dage efter den blev ramt, at der hænger en næsten 10.000 kilometer lang hale af snavs efter asteroiden.

Halen består af støv og andre materialer, der blev frigivet, da den blev ramt af DART-fartøjet. Det skriver Sky News.

Det var ikke specielt stort, og vejede bare et halv ton, før det ramte asteroiden med en hastighed af 24.000 km i timen.

Halen accelererer langsomt værk fra asteroiden, oplyser Matthew Knight fra det amerikanske Naval Research Laboratory.

Han observerede sammen med Teddy Kareta halen ved hjælp af Southern Astrophysical Research Telescope.

DART-missionen var en test, der gerne skal vise, at man kan ændre en asteroides kurs – hvis det en gang skulle blive aktuelt.

Den 160 meter lange asteroide, der var udset som mål for raketten, var over 11 millioner kilometer fra Jorden. Den udgjorde ikke nogen trussel for mennesket.

Effekten på asteroiden forventes at blive ganske lille, men over tid vil det have en målbar effekt på dens kurs.

Det vil NASA studere i fremtiden.