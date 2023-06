For 30 år siden mistede de deres 19-årige datter i en drukneulykke.

Nu har tragedien igen ramt den amerikanske rigmand John Rumpel og hans hustru, Barbara Rumpel.

Søndag blev parrets 49-årige datter, Adina Azarian, og hendes blot to-årige datter Aria dræbt i et flystyrt, der straks trak overskrifter både i USA og resten af verden.

Det lille Cessna-fly fløj nemlig pludselig rundt som et spøgelsesfly over Washington. To jagerfly gik på vingerne og forsøgte - uden held - at få kontakt til piloten.

Det er fortsat lidt af et mysterium, hvorfor privatflyet pludselig befandt sig i forbudt luftrum over Washington.

Flere amerikanske medier - blandt dem Sky News og CNN - skriver, at piloten angiveligt var sunket sammen i cockpittet.

CNN citerer kilder for at sige, at der er mistanke om, at piloten havde mistet bevidstheden på grund af mangel på ilt.

Oprindeligt havde flyet kurs mod en lufthavn på Long Island i New York, da det pludselig ændrede retning og begyndte at flyve ind over Washington DC.

Evadnie Smith the live-in nanny for real estate agent Adina Azarian, 49, and her 2-year-old daughter Aria Azarian died alongside the duo and pilot Jeff Hefner, according to reports. pic.twitter.com/ophCpmDaEl — Fox3 Now (@fox3news) June 6, 2023

Adgangen til luftrummet over regeringsbyen er stærkt begrænset, og derfor gik de to jagerfly i luften og forsøgte at få kontakt til piloten.

I jagten på spøgelsesflyet over Washington brød jagerflyene lydmuren, og umiddelbart efter episoden var det især det kæmpe brag, det affødte, som skabte opmærksomhed.

Kort efter kom nyheden om, at det lille privatfly var styrtet i et bjergområde i delstaten Virginia.

Adina Azarian, hendes datter og barnepige samt piloten mistede alle livet.

John og Barbara Rumpel er kendt som Trump-tilhængere og har doneret til adskillige republikanske valgkampagner. Også eks-præsidentens valgkamp i 2020.

Barbara Rumpel har markeret sig i våbendebatten i USA, og arbejder via NRAs (National Rifle Association of America) kvindelige afdeling for retten til at bære våben.