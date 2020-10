Frankrig og ikke mindst verdensbyen Paris og dens omkringliggende kommuner er igen voldsomt hårdt ramt af coronavirus.

Efter smittetallet er steget med bekymrende fart siden midten af sidste uge, og antallet af franskmænd bekræftet smittet med covid-19 blot er steget yderligere hen over weekenden og er fortsat opad mandag, er Paris nu tilbage i en form for undtagelsestilstand.

Barer og caféer overalt i hovedstaden og alle omegnskommuner er blevet lukket ned fra tirsdag morgen og foreløbig 14 dage frem.

Det betyder, at pariserne, som om nogen forstår kunsten at sidde på café, læse aviser og drikke stærk espresso, mens de indtager dagens uundværlige croissant, nu for anden gang er blevet ‘hjemløse’.

Så er det slut. De berømte barer og caféer er fra tirsdag morgen lukket ned i Paris. Verdensbyen er igen i en form for undtagelsestilstand. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Så er det slut. De berømte barer og caféer er fra tirsdag morgen lukket ned i Paris. Verdensbyen er igen i en form for undtagelsestilstand. Foto: GONZALO FUENTES

Det maksimalt antal lovligt forsamlede personer er nu sat ned til blot 10, og sundhedsmyndighederne har fra tirsdag morgen også valgt at lukke træningscentre, badeanstalter og svømmehaller ned i foreløbig 14 dage i håb om at få styr på smitten, som de seneste dage er steget til det højeste niveau, det hidtil har været på. Medregnet foråret.

Alene i døgnet fra søndag til mandag er der registreret 146 dødsfald og ikke færre end 34.780 nye tilfælde af covid-19 i Frankrig. Heraf 6.000 alene i Paris.

Sundhedsmyndighederne frygter, at tendensen fortsætter yderligere de kommende dage. Derfor er der nu også indført nye strikse restriktioner i alle Paris’ skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner.

På byens universiteter, i auditorier og i klasseværelser må der nu maksimalt opholde sig halvdelen af, hvad lokalet er dimensioneret til.

En restaurant i Paris. Den 5. oktober 2005. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere En restaurant i Paris. Den 5. oktober 2005. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Den franske sundhedsminister, Olivier Véran, begrunder det med, at det først og fremmest er de unge, som er skyld i, at smittetallene netop nu buldrer derudaf, fordi de ifølge ham slet ikke tager begrebet social distance alvorligt nok.

Samtidig opfordrer han alle, der har mulighed for det, om igen at arbejde hjemmefra.

Restauranterne i Paris har fået lov at holde åbent – i hvert fald indtil videre.

Om de også ender med at blive lukket helt ned, vil afhænge af udviklingen i de kommende dages smittetal.

Vælger man at gå på restaurant i Paris, kan det dog kun ske under forudsætning af, at man som gæst som det første udfylder et skema og opgiver sit fulde navn, adresse, telefonnummer og øvrige kontaktoplysninger. Ligesom man skal notere sit ankomsttidspunkt.

Modellen er anvendt med stor succes i flere større byer i Tyskland, som er et af de efterhånden få europæiske lande, som Udenrigsministeriet ikke direkte fraråder at rejse til som turist netop nu, hvor coronapandemiens anden bølge ruller hen over land efter land i ikke alene Europa men hele verden.

Tirsdag eftermiddag er status for Udenrigsministeriets rejsevejledning, at man – under hensyntagen til de nødvendige forholdsregler – kan rejse til Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Grækenland, Italien og Bulgarien.

Alle andre lande på kloden er nu 'orange', hvilket vil sige, at alle ikke absolut nødvendige rejser frarådes på det kraftigste.