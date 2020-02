Dusindvis af forladte hoteller, kilometer lange, hvide sandstrande - og pigtrådshegn, der lukker det hele af for uvedkommende.

Den cypriotiske by Varosha har i 46 år stået tilbage som en spøgelsesby af den slags, du kender fra film og bøger. Det skal dog være slut nu.

Lørdag mødtes myndigheder fra Nordcypern og Tyrkiet for at diskutere mulighederne for at åbne Varosha igen efter 46 år.

Det skriver Reuters.

Besøgende vandrer på den anden side af hegnet til spøgelsesbyen Varosha. Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU Vis mere Besøgende vandrer på den anden side af hegnet til spøgelsesbyen Varosha. Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU

Før Tyrkiets invasion af Cypern - og efterfølgende opdeling af soløen i to - var byen Varosha et sandt ferieparadis.

Dengang var det ikke en sjældenhed, at man lå side om side med rigmænd og berømtheder på områdets populære stande.

Eftersigende skal byen have været gæstet af både Richard Burton og Brigitte Bardot, mens et af byen store hoteller, Argo Hotel, skal have været Elizabeth Taylors yndlings.

Men i forbindelse med Tyrkiets invasion, forlod Varoshas 39.000 indbyggere byen.

Forladte hoteller i Varosha. Billedet her blev taget fra et lille skib. Ombord var flygtninge fra Varosha, som tilbage i 1974 blev tvunget til at forlade deres hjem. Det her var første gang i 45 år, at billeder af spøgelsesbyen blev taget fra havet. Foto: KATIA CHRISTODOULOU Vis mere Forladte hoteller i Varosha. Billedet her blev taget fra et lille skib. Ombord var flygtninge fra Varosha, som tilbage i 1974 blev tvunget til at forlade deres hjem. Det her var første gang i 45 år, at billeder af spøgelsesbyen blev taget fra havet. Foto: KATIA CHRISTODOULOU

Siden har byen været forbudt område for alle andre end det tyrkiske millitær.

Den tyrkiske vicepræsident Fuat Oktay ser den mulige genåbning af byen som en historisk mulighed, der kan medføre en styrket økonomi.

Han mener desuden, at det hverken er acceptabelt ud fra et lovmæssigt, økonomisk og politisk synspunkt at fastholde byen under Tyrkiet og Nordcyperns suverænitet.

»Der er desværre et forlad område her med rådne bygninger. Vores håb er, at Varosha bliver genoplivet på en måde, der vil revitalisere økonomi, handel og det sociale liv her,« sagde Oktay ifølge Reuters.