Tomme butikker, smadrede ruder og forladte templer.

Det er blot en del af synet af den japanske by Futaba, der engang var fuld af liv.

Futaba, som var byen, hvor atomkraftværket Fukushima lå i, blev for 11 år siden ramt af den største atomkatastrofe verden har set, siden Tjernobyl i 1986.

Men nu vil de japanske myndigheder åbne byen på ny, og opfordrer samtidig tidligere beboer til at vende hjem. Det skriver CNN.

I marts 2011 ramte et kraftigt jordskælv Japans østkyst. Kraften fra jordskælvet, skabte en tsunami så voldsom, at den forårsagede en nuklear nedsmeltning af det japanske atomkraftværk Fukushima.

Udslippet af radioaktive stoffer blev så katastrofalt, at over 300.000 mennesker måtte evakueres fra hus og hjem. De utrolige billeder af den tomme by, kan man se i videoen øverst i artiklen.

Mere end et årti efter katastrofen, er evakueringsordren nu blevet ophævet, hvilket tillader tidligere beboere fra Futaba at flytte hjem igen.

De japanske myndigheder begyndte at forberede byens genåbning tidligere i år, hvor et program for genåbningen af spøgelsesbyen blev lavet.

Men nærmest ingen af de tidligere beboere har meldt sig.

En undersøgelse, der blev lavet i august, viste, at 60,5 procent af de tidligere beboere i Futaba aldrig vil vende tilbage. Det er endnu uvist, hvor mange mennesker der tør flytte til byen, og hvor lang tid genopbygningen kommer til at tage.