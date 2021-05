Bulgarien vil holde parlamentsvalg i den 11. juli efter fejlslagne regeringsforhandlinger, siger præsidenten.

Bulgarien vil holde parlamentsvalg den 11. juli, siger præsident Rumen Radev onsdag. Udmeldingen fra Radev kommer efter et tredje og sidste fejlslagent forsøg på at danne en regering i Sofia efter et valg den 4. april, som førte til et opsplittet parlament.

Bulgariens forfatning kræver, at præsidenten udskriver et nyt valg, når der har været foretaget tre forsøg på en regeringsdannelse uden resultat.

Socialistpartiet har sagt, at det onsdag vil opgive dets mandat til at forsøge en regeringsdannelse på grund af manglende støtte.

Tidligere har der været to andre forsøg på at danne en ny regering.

Premierminister Boyko Borisov konservative parti, GERB, som fik 26 procent af stemmerne, har ikke kunnet danne en proeuropæisk regering. Hans modstandere beskylder hans regering for at være korrupt.

Også entertaineren Slavi Trifonovs protestparti ITN har måttet at opgive en samlingsregering. ITN fik overraskende 17,6 procent af stemmerne og er næststørst.

I alt seks partier blev valgt ind i parlamentet - deriblandt tre protestpartier.

Borisov har siddet på magten siden 2009. Hans parti er belastet af en række skandaler, og sidste år var der store demonstrationer i landet, hvor regeringen blev beskyldt for at holde hånden over oligarker.

Der har gennem mange måneder jævnligt været demonstrationer i landet vendt mod regeringen og korruption. Oprøret handler også om befolkningens utilfredshed med manglende pressefrihed.

/ritzau/dpa