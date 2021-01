Det er ikke hver dag, at tjenerne på den lille diner i South Carolina får det store drikkepenge. Slet ikke under coronakrisen.

Men forleden dag var en undtagelse.

Efter at have spist et måltid til 61 kroner på Egg Up Grill, efterlod én af stamkunderne en kuvert på bordet med et anseeligt beløb i. Det skriver New York Post.

Helt nøjagtigt var der 2.021 dollar i konvolutten, hvilket svarer til 12.385,75 kroner. Derudover lå der også en seddel med instruktioner.

Fire udvalgte tjenere skulle hver have 400 dollar. Resten skulle deles mellem de øvrige ansatte på dineren.

»Hele personalet var meget taknemmelige og overvældede over gestussen,« lød det fra restaurantens manager, Adam Bair, der også understregede, at det ikke er normal praksis.

»Vi har aldrig modtaget så store drikkepenge før. Vi har eksisteret i næsten tre år,« lød det.

Ifølge manageren spiser stamkunden hos dem seks dage om ugen. Han plejer at aflevere fine drikkepenge, men aldrig i nærheden af 12.000 kroner.

Derfor ville personalet også meget gerne have sagt tak til manden personligt, men da de løb efter ham ud på parkeringspladsen, var han allerede væk.

Ifølge New York Post så har der i USA siden marts været flere eksempler på altruistiske givere, der har efterladt væsentlig større beløb i drikkepenge end normalt for at hjælpe restauranterne og deres ansatte under coronakrisen.