Ifølge eksperter er det mest sandsynligt, at Nordkorea forsøgte at stjæle vaccinedata for at videresælge det.

Nordkoreanske hackere har angiveligt forsøgt at stjæle teknologi til at udvikle coronavacciner fra producenten Pfizer.

Det oplyser Sydkoreas efterretningstjeneste tirsdag. Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Det fremgår ikke, hvornår hackerforsøget fandt sted. Det er heller ikke oplyst, om det var succesfuldt i forhold til at få information.

Pfizers kontorer i Asien og Sydkorea har ikke kommenteret sagen.

Ha Tae-keung, et medlem af Sydkoreas parlaments sikkerhedspanel, bekræfter, at hackerangrebet fandt sted.

- Der var forsøg på at stjæle coronavaccine og -behandlingsteknologi under et cyberangreb, og Pfizer blev hacket, siger han.

Ifølge eksperter er det mest sandsynligt, at Nordkorea forsøgte at stjæle vaccinedata for at sælge det videre.

Eksperterne vurderer altså ikke, at hackerangrebet havde til formål at bidrage til egen udvikling af en coronavaccine.

Digital spionage af sundhedsmyndigheder, vaccineforskere og producenter er steget under coronapandemien.

Sidste år blev Nordkorea anklaget for at have forsøgt at hacke mindst ni sundhedsorganisationer. Herunder vaccineproducenterne Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Nordkorea ventes at modtage næsten to millioner doser af coronavaccinen fra AstraZeneca i løbet af de første seks måneder af 2021.

Nordkorea har hidtil afvist at have nogen coronasmittede. En påstand, eksperter har sået tvivl.

Nordkorea har imidlertid ikke afvist, at et coronaudbrud kan finde sted. Derfor er de bestilte coronavacciner en forberedende foranstaltning.

/ritzau/Reuters