To dage efter, at oppositionsleder meldte klar til at overtage præsidentposten, blev han kortvarigt anholdt.

Venezuelas oppositionsleder og parlamentsformand, Juan Guaido, blev søndag kortvarigt tilbageholdt af efterretningsagenter, da han var på vej til et politisk møde.

Det oplyser en unavngiven repræsentant for parlamentet.

Hans kone og flere oppositionspolitikere slog alarm, da han blev anholdt.

Der er ikke nogen officiel bekræftelse af anholdelsen og det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra Venezuelas indenrigsministerium.

Det sker to dage efter, at Juan Guaido sagde, at han er klar til at overtage præsidentposten fra Maduro, indtil der kan holdes valg.

For en uge siden meddelte nationalforsamlingen, at den mener, at præsident Nicolas Maduros anden præsidentperiode er "illegitim".

Lørdag meddelte det amerikanske udenrigsministerium, at USA bakker op om oppositionslederen og mener, at der skal ske et skifte på præsidentposten.

- Det er på tide at indlede en ordentlig overgang til en ny regering, siger det amerikanske udenrigsministeriums talsmand Robert Palladino.

- USA's regering vil fortsat bruge USA's fulde økonomiske og diplomatiske magt for at presse på for at få genoprettet demokratiet i Venezuela, siger talsmanden.

Præsident Maduro blev torsdag taget i ed til endnu en embedsperiode. Oppositionen mener, at det er i strid med forfatningen.

Den beskylder Maduro og Socialistpartiets politik for at være skyld i den meget alvorlige politiske og økonomiske krise, landet befinder sig i.

Oppositionen sidder på flertallet i parlamentet, som anses af blandt andet USA og Brasilien som den sidste tilbageværende demokratiske institution i Venezuela.

Guaido blev valgt til posten som parlamentsformand den 5. januar.

Forsamlingen opfordrede i sidste uge militæret til at gribe ind og støtte en "genoprettelse af demokratiet" i landet.

