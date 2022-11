Lyt til artiklen

Adskillige iranere bosiddende i Canada har modtaget dødstrusler fra det iranske regime.

Det afslørede Canadas efterretningstjeneste (CSIS) i en erklæring lørdag.

Her skriver spiontjenesten, at canadisk-iranere, der har talt offentligt imod det iranske regime, er blevet truet på livet af Den Islamiske Republik.

Det skriver det canadiske medie CBC News, der har haft en korrespondance med en talsmand fra spiontjenesten:

»I sidste ende underminerer disse fjendtlige aktiviteter og udenlandsk indblanding Canadas og canadieres sikkerhed såvel som vores demokratiske værdier og suverænitet,« lyder det fra CSIS-talsmanden Eric Balsam i en skriftlig udtalelse til CBC News

Ifølge tjenesten samarbejder de med de canadisk-iranere, der er blevet udsat for dødstrusler.

Og de iranske borgere I Canada er ikke de eneste udenlandske iranere, der er udsat for overhængende fare.

Storbritanniens indenlandske kontra-efterretningstjeneste, MI5, meddelte også for nylig, at Iran er ansvarlig for mindst ti potentielle trusler om at kidnappe eller dræbe britisk-iranske borgere i år.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, taler ved en demonstration i Ottawa, Canada., til støtte for kampen for frihed i Iran Foto: DAVE CHAN Vis mere Canadas premierminister, Justin Trudeau, taler ved en demonstration i Ottawa, Canada., til støtte for kampen for frihed i Iran Foto: DAVE CHAN

»Iran udgør en trussel mod Storbritannien direkte gennem dets aggressive efterretningstjenester,« lød det i den forbindelse fra generaldirektør for MI5, Ken McCallum.

Canadas regering meddelte tidligere på ugen, at den officielt har »udpeget Den Islamiske Republik Iran som et regime, der har engageret sig i terrorisme og systematiske og grove menneskerettighedskrænkelser, hvilket gør tusindvis af medlemmer af regimet uvelkomne i Canada.«

Vi er gået ind ind den tiende uge med protester i Iran, hvor mindst 341 mennesker – inklusive teenagere og børn – er blevet dræbt, og mere end 15.800 er blevet fængslet.

Sådan lyder tallene ifølge Human Rights Activists News Agency, selvom eksperter antyder, at de rigtige tal kan være meget højere.