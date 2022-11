Lyt til artiklen

De har boet i et eksklusivt villakvarter sydøst for Stockholm. De har været på skiferie i Norge og har holdt sommerferie i Italien og Spanien. De har været på fisketure. Og de har levet et helt almindeligt liv i Sverige i flere årtier.

Tilsyneladende.

For det svenske samfund er i denne uge blevet rystet af spørgsmålet om, hvilke hemmeligheder der gemte sig bag væggene i ægteparrets fornemme, hvidmalede hus.

»Det, jeg meget generelt kan sige om sagen, er, at den handler om teknologiopkøb for den russiske militærindustri. Den fængslede person har en tilknytning til det russiske militærs efterretningstjeneste, GRU,« som kammeradvokat Henrik Olin har forklaret ifølge SVT.

Svensk politi stormede huset i tirsdags.

Tirsdag morgen blev ægteparret, der begge er sidst i 50erne, arresteret i deres hjem i en nærmest spektakulær politiaktion, hvor også to Blackhawk-helikoptere var indblandet. Torsdag blev den kvindelige halvdel af parret løsladt, men er stadig mistænkt, mens manden skal være varetægtsfængslet frem til 24. december.

Og de russiske forbindelser til parret er kun blevet tydeligere og tydeligere.

Aftonbladet har kunnet afsløre, at flere af ægteparrets selskaber i Sverige – der blandt andet har haft fokus på import og eksport af elektronik og tekniske komponenter – i virkeligheden har været styret af en 75-årig russer med militærbaggrund bosiddende på Cypern, hvor han skulle drive en decideret spionbase.

Amerikanske dokumenter viser, at han har en fortid i GRU.

Her ses ægteparret.

Også VG har fået indblik i samme oplysninger, og det norske medie kan fortæller, at obersten i 1980erne blev udvist fra Frankrig på grund af mistanke om spionage.

VG fremlægger endvidere flere russiske forbindelser.

I samarbejde med gravernetværket Bellingcat har man fundet frem til en lejlighed i Moskva, der blev overtaget af ægteparret i 1999.

Adressen i Zorge-gade har ligeledes en tæt tilknytning til GRU, for i boligblokken har mange højtstående agenter angiveligt gennem mange år fået tildelt en bopæl. Ikke mindst i forbindelse med at de er blevet sendt på en opgave i udlandet.

Ægteparret flyttede til Sverige i – 1999.

Den arresterede mandlige halvdel af det russiske ægtepar er samtidig også under mistanke for at have bedrevet grov efterretningsvirksomhed mod USA, hvorfor de svenske myndigheder også samarbejder med FBI.

VG har vært i kontakt med en ven af parret, som har svært ved at tro på anklagerne.

»Det er noget sludder. Det kan ikke være sandt, og jeg tror ikke på det. Men skal vi dømme ud fra fængslingen er alt allerede bevist, og det er latterligt. Det er russofobi. Hvad har vi gjort,« siger en kvinde, med ligeledes russisk baggrund.

I det hele taget fylder russiske spioner meget i Sverige i disse dage, hvor også en retssag mod et russisk brødrepar er blevet indledt. De er begge tiltalt »ved uautoriseret at skaffe og videregive informationer til en fremmed magt, hvilket kunne resultere i skade på Sveriges sikkerhed.«

En af brødrene har været ansat ved både den svenske sikkerhedspoliti, Säpo, og den militære efterretningstjeneste, Must. De er mistænkt for i virkeligheden at have arbejdet for GRU.

Daniel Stening, chef på Säpos kontraspionageafdeling, har et bud på, hvorfor Sverige er så interessant for den store russiske nabo.

»Fra Ruslands side handler det om, at Sverige ligger på et meget interessant sted. Vi ligger i Østersøen og i nærheden af Arktis, og det regioner med stor interessere for Rusland,« siger han til SVT.