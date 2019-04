Joe Bertony skrev 30.000 ligninger ned i hånden for at konstruere en helt afgørende bue til Operahuset.

En tidligere fransk spion, der er blevet hyldet for sit geniale ingeniørarbejde til Operahuset i Sydney, er død. Han blev 97 år.

Franskmanden ved navn Joe Bertony var en af de oprindelige ingeniører, der hjalp til med at opføre den danske arkitekt Jørn Utzons ikoniske bygning i den australske storby Sydney.

Bertony håndskrev 30.000 forskellige ligninger for at finde frem til konstruktionen af en bue, der kunne bære de genkendelige hvide, glimtende sejl under konstruktionen af bygningen.

- Bertony var en bemærkelsesværdig mand, der vil blive husket som opfinderen af buen til opførelsen af Operahuset i Sydney, siger Operahusets direktør, Louise Herron, i en udtalelse.

På trods af udregningernes kompleksitet var de helt og aldeles fejlfri.

- Hans udregninger blev gennemgået af den eneste computer i Australien, der dengang havde nok kapacitet til at gennemføre den type udregninger. Der blev ikke fundet en eneste fejl, siger Louise Herron.

- Bertony var et geni. Uden ham var de spektakulære sejl måske aldrig blevet til virkelighed, lyder det fra direktøren.

Bertony døde i sit hjem i Sydney søndag ifølge The Sydney Morning Herald.

Han blev født på den franske middelhavsø Korsika.

Bertony tilsluttede sig den franske flåde, hvor han studerede maritim ingeniørvidenskab. Ifølge Helen Pitt, der har skrevet en bog om Operahuset, blev han her rekrutteret til at være spion.

Han blev fanget af tyskere to gange under Anden Verdenskrig og sendt til koncentrationslejre. Han formåede dog at flygte begge gange.

Han har modtaget Krigskorset af den franske regering.

Operahuset i Sydney blev åbnet i 1973.

Det er tegnet af danske Jørn Utzon og er ifølge nyhedsbureauet AFP Australiens mest populære turistdestination.

/ritzau/AFP