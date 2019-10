Grænsevagt fra den norsk-russiske grænse, der blev idømt 14 års fængsel i Rusland, bliver måske løsladt.

En russisk kommission, der tager sig af benådninger, anbefaler, at præsident Vladimir Putin benåder den norske grænseinspektør Frode Berg, som er idømt 14 års fængsel for spionage. Det skriver det russiske nyhedsbureau Ifax.

Den 63-årige Berg, der er pensioneret grænsevagt fra den norsk-russiske grænse, blev anholdt i december 2017. Han blev i april i år idømt 14 års fængsel for at have indsamlet hemmelige oplysninger om russiske atomubåde.

Berg har erklæret sig uskyldig i anklagerne om spionage til fordel for Norge.

Han blev tilbageholdt af sikkerhedstjenesten FSB under et besøg i Moskva, hvor han havde 3000 euro i kontanter på sig, da han blev pågrebet.

Berg har erkendt, at han har været i kontakt med den norske efterretningstjeneste, og at han har videregivet penge på forskellige adresser i Moskva.

Efter et møde med den norske statsminister, Erna Solberg, tidligere i år udelukkede Putin ikke at benåde Berg, da pressen spurgte ind til det.

/ritzau/Reuters