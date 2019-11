Norske Frode Berg fik tidligere 14 års fængsel i Rusland for spionage, men er indgået i en fangeudveksling.

Den i Rusland spiondømte Frode Berg er lørdag aften landet i Norge efter at være benådet.

Han blev fredag sendt til Vilnius i Litauen. Herfra fløj han lørdag aften i et privatfly til Oslos lufthavn Gardermoen, oplyser hans advokat til avisen VG.

Berg blev fængslet i Moskva i december 2017. I april i år blev han idømt 14 års fængsel for spionage.

Den 64-årige Berg er indgået i en fangeudveksling mellem Rusland og Litauen.

Den litauiske præsident, Gitanas Nauseda, meddelte fredag, at to spionagedømte russere, der blev anholdt i Litauen i 2017, er blevet benådet.

Det har til gengæld fået de russiske myndigheder til - foruden Frode Berg - at benåde to spionagedømte litauere.

Frode Berg er pensioneret grænsevagt fra den norsk-russiske grænse. Han er i Rusland dømt for at have indsamlet hemmelige oplysninger om russiske atomubåde.

/ritzau/