Kan vi ikke ramme manden, så går vi efter konen.

Det ræsonnement er ifølge ukrainerne årsagen til, at Marianna Budanova for nylig blev forgiftet.

Hun er gift med Kyrylo Budanov, chefen for den ukrainske efterretningstjeneste, og forleden kom det frem, at spionchefens hustru var indlagt med tegn på forgiftning af tungmetaller.

Nu skriver nyhedsbureauet AFP, at Ukraine peger på Rusland som ansvarlig for forgiftningen, og at motivet angiveligt er forsøg på at ramme Kyrylo Budanov.

»Konen blev målet, fordi det er umuligt at nå ham direkte,« siger talsmand for Ukraines militære efterretning, Andrij Jusov, til nyhedsbureauet.

Talsmanden fortæller også, at det tyder på, at fru Budanov er blevet forgiftet af en blanding af kviksølv og arsenik.

Samtidig er der meldinger om, at spionchefens hustru skulle være i bedring.

Indtil videre har russerne ikke kommenteret hverken forgiftningen eller beskyldningerne om, at det skulle være dem, der står bag.

Ifølge Moscow Times efterforskes sagen som et drabsforsøg.

Det er uvist, hvornår selve forgiftningen er fundet sted, men de foreløbige antagelser går på, at det har stået på over længere tid.

Skulle russerne stå bag forgiftningen af Marianna Budanova, er det langt fra første gang, at de har brugt den slags metoder for at straffe – og forsøge at skille sig af med – Putins modstandere.

I 2020 blev oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj forgiftet ombord på et fly.

Og i 2018 blev den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julija fundet bevidstløse på en bænk i den engelske by Salisbury efter at være blevet udsat for nervegift.

Budanov har spillet en nøglerolle i at planlægge og eksekvere en række store militæroperationer mod russiske styrker.

Derfor er han også særligt udsat.

Af samme grund har han og hans kone af sikkerhedsmæssige hensyn opholdt sig på hans kontor siden Ruslands invasion.

Det fortalte han i september til hjemmesiden War Zone.

Ifølge BBC har der været mere end ti mordforsøg direkte rettet mod spionchefen.