Arabisk mand, mistænkt for at være spion fra De Forenede Arabiske Emirater, begik ifølge Tyrkiet selvmord.

En af to mistænkte statsborgere fra De Forenede Arabiske Emirater, der sad fængslet i Tyrkiet mistænkt for spionage, har begået selvmord i sin celle.

Det oplyser en tyrkisk embedsmand mandag. Det skriver den tyrkiske avis Haberturk på sin hjemmeside. De to mistænkte blev anholdt tidligere på måneden.

Tyrkiet siger, at det er ved at undersøge, hvorvidt den ene mand var i Tyrkiet i forbindelse med drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Den pågældende blev tilbageholdt af de tyrkiske myndigheder for ti dage siden.

- Den mistænkte blev fundet død i Silivri-fængslet i udkanten af Istanbul, skriver det statslige nyhedsbureau Anadolu.

En kilde i det tyrkiske justitsministerium bekræfter rapporten.

Manden blev anholdt sammen med en anden formodet spion, mens de tyrkiske myndigheder undersøger, hvorvidt de to mænd på nogen måde havde forbindelser til drabet på Khashoggi i oktober i Istanbul sidste år.

- Den mistænkte blev efter anholdelsen formelt sigtet for "militær og politisk spionage" og for "international spionage", skriver nyhedsbureauet Anadolu.

Nyhedsbureauet skriver, at manden hængte sig selv.

Khashoggi blev dræbt og parteret den 2. oktober, da han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul for at hente dokumenter, som han skulle bruge i forbindelse med sit planlagte bryllup.

Hans kæreste ventede i mange timer på ham uden for konsulatet, men han kom aldrig ud.

Saudi-Arabien afviste først at have noget kendskab til, hvad der skete med Khashoggi, som var journalist og kritisk over for styret i landet.

Men de saudiarabiske myndigheder forklarede senere, at Khashoggi blev dræbt af saudiarabiske agenter, som handlede på egen hånd.

Anklagemyndigheden i Saudi-Arabien har rejst tiltale mod 11 personer for at have deltaget i drabet på Khashoggi.

Tyrkiets relationer til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater er skrøbelige og stærkt mærket af Khashoggi-sagen. De to lande har indført en blokade mod Qatar, som er en af Tyrkiets nære allierede i regionen.

