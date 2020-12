Med forslag til EU-regler for techgiganter vil Margrethe Vestager blandt andet sikre fri og fair konkurrence.

Første skridt mod strammere regler for techgiganter og andre store aktører på internettet fremlægges tirsdag af EU-Kommissionens ledende næstformand Margrethe Vestager.

De risikerer bøder i milliardkassen, hvis ikke de lever op til disse regler, skulle de blive vedtaget.

- De to forslag tjener et formål. De skal sikre, at vi som brugere, kunder og virksomheder har adgang til et bredt udvalg af sikre produkter og tjenester på nettet. Ligesom vi har i den fysiske verden, siger Vestager og tilføjer:

- Og at virksomheder i Europa, og det kan være store som små, også online kan fungere i fri og fair konkurrence, som de kan offline, siger hun på et pressemøde.

I hjertet af udspillet er et forsøg på at tæmme og regulere såkaldte "gatekeepers" med en Digital Markets Act - lov om digitale markeder.

Det er techgiganter, som eksempelvis selv skaber regler for deres platforme og fungerer som flaskehalse mellem virksomheder og forbrugere.

De kan tilbyde en markedsplatform, og på samme tid kan de konkurrere på denne platform mod andre typisk mindre virksomheder.

De har en dobbelt rolle, og de har en fordel i forhold til deres kunder - virksomhederne - fordi de kontrollerer deres data.

Det kunne være Amazon eller Google.

Den anden del af udspillet kaldes Digital Services Act - lov om digitale tjenesteydelser.

Den opstiller mere tydelige regler for, at platforme på internettet skal fjerne ulovligt indhold, påtage sig et ansvar og tilbyde brugerne mere åbenhed om reklamer og politisk indhold.

EU's nuværende regler på området blev vedtaget for 20 år siden. Derfor har det aktuelle udspil været ventet i lang tid, og det har været længe undervejs.

Medlemslandene og Europa-Parlamentet vil skulle tage stilling til indholdet, og derpå skal de sammen forhandle om det endelige resultat.

Digital Markets Act definerer via tre kriterier med konkrete grænseværdier, om en virksomhed er en gatekeeper. Loven gælder kun for disse.

Virksomheder, der udpeges som gatekeepers, har mulighed for at klage over dette. Der kan også være virksomheder, som ikke opfylder de tre kriterier, men som alligevel vurderes at være gatekeepers.

Hvis en af disse store virksomheder ikke lever op til reglerne, kan EU-Kommissionen udstikke bøder på ti procent af virksomhedens globale omsætning.

Det svarer til niveauet i andre konkurrencesager.

Under arbejdet med udspillet har EU-Kommissionen modtaget en stor mængde høringssvar.

En stor frustration hos mindre virksomheder i EU er de store techgiganters dobbeltrolle, hvor de mindre virksomheder føler sig magtesløse og udsat for en konkurrence, der ikke er fair.

Mindre medier føler, at de store techgiganter står i vejen for den direkte relation mellem dem selv og deres læsere, seere og lyttere.

Men udspillet handler om mere end kontrol af de digitale processer og algoritmer.

En undersøgelse af Dansk Erhverv i foråret med 50 indkøb på blandt andet Wish og Amazon viste, at der er problemer med reguleringen af køb fra tredjelande. Mange varer, der ikke lever op til EU-krav, strømmer ind i EU.

EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V) havde forventet og håbet, at udspillet skulle gøre op med dette. Men det skuffer på den front, mener han.

- Det er et kæmpe problem. Forbrugerne er fortsat forsøgskaniner for varer fra for eksempel Kina, der i værste tilfælde kan være skadelige, siger han i en skriftlig kommentar.

Det giver ifølge EU-politikeren også "helt urimelig konkurrenceforvridning for europæiske og danske virksomheder". De lever op til EU-regler, mens platforme ikke efterlever regler om forbrugerbeskyttelse.

Derfor vil han kræve svar på, hvordan dette hul, så skal stoppes.

Dansk Industri ser udspillet som vigtigt, da det vil sikre danske virksomheder bedre betingelser. Det mener branchedirektøren i DI Handel.

- Det er vigtigt for de danske virksomheder, at de kan sælge og markedsføre deres produkter og services digitalt på tværs af lande. Men konkurrencen skal være fair og på lige vilkår. Uanset om man køber eller sælger varer og tjenester digitalt eller gennem andre kanaler, siger Sidsel Dyrholm Holst.

/ritzau/