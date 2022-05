Frygten for en tredje verdenskrig har fra starten ligget som dunkel underlægningsmusik til Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

Her har ikke mindst frygten for russisk brug af atomvåben været udtalt som mulig konsekvens af Vestens militære hjælp til Ukraine.

Og den frygt ser Ruslands præsident, Vladimir Putin, ud til at puste til i forbindelse med den storstilede militærparade, der mandag skal finde sted i Moskva.

Her vil Rusland med militær pomp og pragt fejre årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazityskland i Anden Verdenskrig.

Men ud over endeløse rækker af blankpolerede støvler og stive blikke vil paraden for Sejrsdagen 9. maj i år også rumme et særligt signal.

Blandt de overflyvende militærfly ved Kreml vil der ifølge det russiske forsvarsministerium også være et helt bestemt fly med meget stor symbolværdi – nemlig Putins såkaldte dommedagsfly.

Flyet er beregnet til at være den særligt sikrede, flyvende kommandocentral, som den russiske præsident og hans nærmeste topfolk vil søge tilflugt i, hvis det skulle komme til en forestående atomkrig.

Putins dommedagsfly er allerede blevet set på himlen over Den Røde Plads ved de seneste dages generalprøver til mandagens militærparade.

Foto: TATYANA MAKEYEVA

Flyet har ellers ikke været vist frem ved 9. maj-paraderne siden 2010.

Og det kan ifølge det amerikanske nyhedsmagasin Newsweek tolkes som en klar advarsel til Vesten om i den aktuelle Ukraine-konflikt at huske på Ruslands skrækindjagende formåen i forhold til atomvåben.

Det store Ilyusjin-80-fly er ombygget til at kunne fungere som dommedagsfly ved blandt andet at kunne genoptankes i luften, så det kan være på vingerne i dagevis.

Det næsten 55 meter lange flys eneste vinduer findes i cockpittet for at nedsætte risikoen for, at de prominente passagerer kan blive blændet og skadet af atomeksplosioner.

Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN / S

Oven på maskinen er der en stor 'finne', der menes at være en satellitmodtager. Og bag flyet kan der hænge en antenne på halvanden kilometer, så flyet kan kommunikere med blandt andet ubåde.

Rusland har angiveligt fire eksemplarer af Ilyusjin-80-flyene, som er ombyggede modeller af passagerflyet Il-86.

I NATO-sammenhæng kaldes det russiske fly for Maxdome, og amerikanske præsidenter har tilsvarende dommedagsfly af Boeing-typen til brug i krigstilfælde.

I december 2020 kom det frem, at bevogtningen ved et af de russiske dommedagsfly havde fejlet på pinlig vis.

Foto: MAXIM SHEMETOV

På en luftbase ved Taganrog i det sydvestlige Rusland havde en eller flere ukendte tyve haft held til at bryde ind i flyet via en fragtluge.

Ifølge avisen Moscow Times forsvandt der ved tyveriet 39 stykker elektronisk radioudstyr. Værdien blev dengang anslået til omkring 84.000 kroner.

Og præsident Putins talsmand, Dmitrij Peskov, betegnede situationen som en »nødsituation«.

Allerede få dage efter Ruslands angreb på Ukraine meddelte Vladimir Putin i en tv-tale, at han havde beordret landets såkaldte 'afskrækkelsesstyrker' – der blandt andet dækker over enheder med atomvåben – i højt beredskab.

Han begrundede det med 'aggressive' meddelelser fra den vestlige forsvarsalliance NATO og de indledende økonomiske sanktioner mod Moskva.