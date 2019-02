Instagrams direktør erkender, at mediet ikke er godt nok til at skærme børn mod opslag, der opfordrer til selvmord og selvskade. Det kan have kostet 14-årige Molly Russell livet.

Molly Russell tog sit eget liv på børneværelset sidste år. I dag er hendes far overbevist om, at Instagram bærer en del af skylden for datterens død.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Instagram hjalp med at dræbe min datter,« siger Ian Russell til BBC.

Efter den 14-årige britiske teenager begik selvmord, begyndte familien at se nærmere på de konti, hun havde fulgt på Instagram og det sociale medie Pinterest.

Nogle af kontiene viste billeder af unge mennesker, der tydeligvis havde skåret i sig selv. De brugte hashtags som #suicide og #selfharm (selvmord og selvskade, red.). Andre konti har delt opslag, der opfordrer brugere til at begå selvmord.

Ian Russell husker særligt ét af billederne, fortæller han til BBC. Opslaget er en tegning af en pige, der holder om en stor bamse. Under tegningen står teksten: »Verden er ondskabsfuld, og jeg ønsker ikke at se den længere.«

Wednesday's Mail: "Instagram helped to kill my daughter" (via @hendopolis) #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/aBpsRJARIw — BBC News (UK) (@BBCNews) 22. januar 2019

Molly Russells død har sendt den britiske regering i offensiven. De seneste måneder har skiftende ministre igen og igen krævet, at de sociale medier får styr på deres indhold og sikrer, at børn ikke bliver præsenteret for skadelige opslag.

Men de britiske politikere er ikke tilfredse med indsatsen fra Silicon Valley. Så nu tager regeringen skrappere midler i brug.

Instagram, Facebook og andre sociale medier skal ved lov tvinges til at skærme brugerne mod skadeligt indhold og underskrive et lovpligtigt adfærdskodeks, hvor de tager ansvar for at beskytte unge og sårbare brugere. Det fortalte Storbritanniens minister for den digitale industri, Margot James, tirsdag.

»Molly Russells tragiske død er den seneste konsekvens af en social medie-verden, der opfører sig som om, den er hævet over loven,« sagde hun ifølge Sky News.

Følger man blot én eller få af de konti, der opfordrer til selvskade, vil algoritmerne hos Instagram og andre sociale medier lynhurtigt opfordre til at følge flere konti med lignende indhold. Sådan er forretningsmodellen, der skal holde brugerne engagerede.

En måned efter Molly Russels død opdagede familien, at hun modtog en e-mail fra det sociale medie Pinterest. I e-mailen blev hun præsenteret for billeder af personer, der gjorde skade på sig selv og et opslag med teksten: »Jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange, jeg ønsker, jeg var død.«

Den slags adfærd vil Theresa Mays regering nu komme til livs. Det er dog stadig uklart præcist, hvordan briterne har tænkt sig at holde øje med, at det giftige indhold ikke når frem til de unge brugere, og hvordan firmaerne skal straffes, hvis de ikke lever op til de kommende krav.

Regeringen vil i marts præsentere en plan. Og fra det britiske kulturministerium lyder det, at man blandt andet overvejer at oprette en myndighed, der skal overvåge indholdet på sociale medier.

»Vi overvejer alle løsninger,« lyder det fra en talsmand for ministeriet,« skriver avisen The Guardian.

På direktionsgangene i det Facebook-ejede Instagram er de godt klar over, at de har et problem.

»Vi er endnu ikke, hvor vi skal være, når det kommer til temaer som selvmord og selvskade,« skrev Instagrams direktør Adam Mosseri mandag i et indlæg i den britiske avis The Telegraph.

Han løftede desuden sløret for en række tiltag, som Instagram vil tage for at komme problemet til livs. Instagram forbyder allerede opslag, der opfordrer til selvmord eller selvskade, men mediet har svært ved at finde alle opslagene og fjerne dem, inden de når ud til brugerne, indrømmede Mosseri.

Firmaet vil derfor ansatte flere nye medarbejdere, som skal overvåge platformen døgnet rundt. Instagram vil også sørge for, at sløre de billeder, der viser personer, som gør skade på sig selv uden at billedet dog bryder med Instagrams retningslinjer. Billederne vil være slørede, indtil brugeren selv trykker på en knap, der indikerer, at de ønsker at se billedet.

En helt ny undersøgelse fra den britiske telemyndighed, Ofcom, viser, at 11 procent af de britiske børn mellem 12 og 15 år er blevet mobbet online. Det er stigning fra 6 procent, da samme undersøgelse blev foretaget i 2016.