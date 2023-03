Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hundredvis af medarbejdere står over for en afskedigelse hos en af verdens største videospilgiganter.

Det skriver mediet Games Industry.

Electronic Arts, også kendt under navnet EA, har annonceret, at de vil afskedige seks procent af deres medarbejderstab som led i en ny omstruktureringsplan.

Planen inkluderer blandt andet en optimering af ejendomsporteføljen og refokusering af indsatsen omkring vækstmuligheder.

Spilgiganten ansatte i 2022 mere end 12.000 medarbejdere, så det anslåede antal af fyringer vil være på omkring 775 medarbejdere.

Den administrerende direktør, Andrew Wilson, understregede i en udtalelse, at selskabet arbejder ud fra en fra en styrkeposition, og at de vil fokusere på nogle særlige strategiske prioriteringer i fremtiden.

Det inkluderer blandt andet at skabe spil med store fællesskaber og skabe blockbuster interaktiv historiefortælling.

Andrew Wilson fortæller også, hvordan de vil tage hånd om de afskedigelser, der begynder den 11. april.

»Dette er den sværeste del, og vi arbejder gennem processen med den største omhu og respekt. Hvor vi kan, giver vi vores kolleger mulighed for at gå over til andre projekter. Hvor det ikke er muligt, yder vi fratrædelsesgodtgørelse og yderligere fordele såsom sundhedspleje og karriereomstillingstjenester.«