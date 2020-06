Det nye coronavirus var i Italien i to storbyer allerede i december - to måneder før de første smittetilfælde blev konstateret.

Det viser en undersøgelse foretaget af spildevand på et nationalt sundhedsinstitut. Undersøgelsen tyder på, at coronavirusset var i Italien samtidig med, at det første gang blev konstateret i Kina.

Personerne bag undersøgelsen fandt genetiske spor af SARS-COV-2, som er virussets officielle betegnelse, i spildevand indsamlet i Milano og Torino sidst i december - og i Bologna i januar. Det oplyser sundhedsinstituttet ISS i en erklæring fredag.

Det første konstaterede tilfælde i Italien var i midten af februar.

»Resultaterne af denne undersøgelse bidrager til en forståelse af, hvordan virusset kom i omløb i Italien,« siger ISS.

»De bekræfter også betydningen af analyser af spildevand, når det gælder sporring af virusset på et tidligt stadie,« hedder det videre.

Kinesiske forskere har sagt, at virusset formentligt første gang dukkede op på et dyremarked i den centrale by Wuhan, men embedsmænd i Beijing har for nylig antydet, at det kan være kommet fra et andet sted.

Der er samtidig studier, som tyder på, at virusset kan have været i Kina tidligere end december.

Italien var det første europæiske land, som blev ramt af virusset, og det var det første land, som lukkede samfundet ned for at bekæmpe smitteudbruddet.

Det første kendte smittetilfælde - ud over et par kinesiske turister på besøg i landet - var en patient i byen Codogno i Lombardiet.

Den 21. februar beordrede regeringen Codogno lukket ned, hvorefter yderligere ni byer i Lombardiet og Veneto blev nedlukket.

Italien har i dag registreret over 34.500 dødsfald med coronavirus.

Ved en nylig spansk undersøgelse blev der fundet genetiske spor af virusset i spildevand fra midten af januar i Barcelona - over 40 dage før det første tilfælde hos en indfødt spanier blev konstateret.

