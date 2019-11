Den norske milliardær Petter Stordalen er kendt for sin excentriske personlighed og tilsyneladende uendelige energi.

Alligevel havde den i offentligheden altid positive rigmand en temmelig grå mandag, lader han forstå. Det skyldes en ubarmhjertig anmeldelse af et af Stordalens hoteller, der nu har fået ham til hurtigst muligt at renovere stedet.

»Når man i udgangspunktet elsker mandage, vil man ikke starte ugen med anmeldelser som den Dagens Næringsliv havde af Comfort Hotel Børsparken,« lyder det fra Stordalen i en pressemeddelelse.

Det norske erhvervsmedie havde indlogeret sig på det centralt beliggende lavprishotel centralt i Oslo.

Petter Stordalen ses her ved overtagelsen af Ving, der er en del af Spies-gruppen. Foto: JANERIK HENRIKSSON Vis mere Petter Stordalen ses her ved overtagelsen af Ving, der er en del af Spies-gruppen. Foto: JANERIK HENRIKSSON

Til trods for den relativt lave pris for et så godt placeret hotel - omkring tusind norske kroner for en overnatning - dømte mediet alligevel prisen for ‘alt for dyr.’

‘Hotellet burde være lukket for renovering for længst,’ lyder det.

Billeder fra besøget viser slidte dørkarme, huller i tapet og gammel indtørret frugt fundet på gulvet.

Den nådesløse slagtning har nu sat skub i en allerede forestående plan om at smuksere hotellet, lyder det fra Petter Stordalen

Han overtog for knap en måned siden det danske rejseselskab Spies.

»Comfort Hotel er hotelkoncernens budget-alternativ. Men også på budget skal man have bedre oplevelser, end DN havde i dette tilfælde.«

Nu skal hotellet og de 248 værelser så renoveres for 40 millioner norske kroner, melder Stordalen.

»Det er blevet den dyreste anmeldelse gennem tiderne, men vi starter renoveringen så snart nytårsraketterne er landet.«