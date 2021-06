Forskere fra universitetet i Cambridge i England har gravet lig op fra fire kirkegårde i og omkring byen. Formålet var at undersøge knoglerne fra fødderne for knyster.

De fandt ud af, at brugen af spidse sko – der allerede dengang var populært blandt dem, som havde råd – gav en kraftig forøgelse af knyster på tæerne. Det skriver Sky News.

Blandt dem, som var begravet mellem det 11. og 13. århundrede, viste seks procent tegn på knyster. Men for dem, der var lagt i graven mellem det 14. og 15. århundrede, steg tallet til 27 procent.

Det falder sammen med, at de spidse sko, eller snabelsko, var umådeligt populære i England.

Her ses et par spidse sko på et kalkmaleri i en dansk kirke. Foto: Erik Refner Vis mere Her ses et par spidse sko på et kalkmaleri i en dansk kirke. Foto: Erik Refner

»Det 14. århundrede bragte med sig en masse nye stilarter af både kjoler og fodtøj, i en masse stoffer og farver,« siger Piers Mitchell fra universitetets afdeling for arkæologi.

»Blandt disse modefænomener var de spidse langtåede sko, der kaldtes poulaines. (ordet kommer fra Polen, hvorfra moden kommer, red.).«

»Resterne af sko, der er blevet udgravet på steder som London og Cambridge, indikerer, at næsten alle typer af sko var lettere spidse. Det var en stil, der var almindelig både for voksne og børn.«

En knyste – en hallux valgus på latin – er en benet forhøjelse, der dannes ved bunden af storetåen. Den dannes, når nogle af benene i forenden af foden bevæger sig ud af deres plads.

Det er spidse sko som disse her, der gav folk knyster på fødderne helt tilbage i middelalderen. Foto: Wikipedia Vis mere Det er spidse sko som disse her, der gav folk knyster på fødderne helt tilbage i middelalderen. Foto: Wikipedia

31 af skeletterne viste tegn på knyster. Det var mere almindeligt at se dem blandt de velhavende, dem, der var begravet i forstæderne, og dem, som tilhørte kirkevældet.

Mens der var forholdsvis få knyster på ligene fra de fattige, så steg antallet til 43 procent i et tidligere Augustinerklosters grave, der husede skeletter fra kirkevældet og klosterets rige velgørere.

Kirkens overmyndighed var i virkeligheden slet ikke fan af den nye mode. Den havde ellers fået tag i kirkens folk i det 13. og 14. århundrede.

Den engelske kirke forsøgte at bandlyse skoene i 1215, men det gjorde ikke den store forskel, for flere bandlysninger var nødvendige i de følgende år.