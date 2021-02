Kim Jong-Uns kone er ikke set i over et år. Nu er Ri Sol-ju pludselig set sidde ved siden af sin mand – Nordkoreas leder – på et billede.

Men også noget andet, er der blevet lagt mærke til.

De to blev fanget af en fotograf fra det statsstyrede medie Rodong Sinmun, mens parret var til et show under en national højtid i byen Pyongyang, skriver News.com.au.

Og på billedet kan man se, at ingen til arrangementet bærer mundbind. Det på trods af mange spekulationer om, at man har holdt Ri Sol-ju hjemme for at beskytte hende mod pandemien.

Flere medier har pointeret, at ingen bar masker under arrangementet. Foto: STR Vis mere Flere medier har pointeret, at ingen bar masker under arrangementet. Foto: STR

Sidst man så hende var under en nytårsfejring januar 2020.

Alle fremmødte råbte efter sigende »Hurra,« da Kim Jong-un og Ri Sol-ju trådte ind i det teater, hvor arrangementet foregik. Heller ikke den mest coronavenlige gestus.

En årsagsforklaring kan være – eller er nok – at Nordkoreas leder nægter, at der er covid-19 i landet. Der er ingen smittede i landet officielt.

Desuden har landet lukket grænsen siden januar 2020, hvor pandemien havde sin spæde begyndelse.