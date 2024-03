Bliver det mon John, John eller John?

Det bliver der spekuleret i og gættet på for tiden i magtens centrum i USA, hvor man skal til at finde ud af, hvem der skal overtage for den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, der har meddelt, at han træder tilbage fra posten.

Der er ikke tale om en form for vittighed.

For tre af de førende kandidater hedder såmænd alle John til fornavn – og af den grund omtales de i flere amerikanske og internationale medier blot om »Three Johns«.

Mitch McConnell meddelte tidligere på ugen, at han vil træde tilbage. Foto: Nathan Howard/Reuters/Ritzau Scanpix

Men hvem er de tre, som muligvis kan overtage stillingen fra 82-årige Mitch McConnell, der i næsten 17 år har stået i spidsen for Republikanerne i Senatet?

Først kan det lige nævnes, at de alle tre ifølge NBC News er nuværende eller tidligere underordnede for McConnell.

Derudover har John, John og John også en anden ting til fælles:

De har alle støttet Donald Trump som præsidentkandidat – om end det hos BBC bemærkes, at John nummer to (som du kan læse mere om længere nede) først gjorde det få dage, før McConnell kom med sin annoncering.

Den første af de omtalte Johns er den 72-årige senator John Cornyn fra delstaten Texas.

Her ses senator John Cornyn. Foto: Bill Clark/AP/Ritzau Scanpix

Han var samtidig den første republikaner til at annoncere sit kandidatur til posten, hvilket han ifølge BBC gjorde i en erklæring torsdag.

»Jeg beder mine republikanske kolleger om at give mig muligheden for at efterfølge leder McConnell. Jeg har lært meget i løbet af min tid både i og uden for Senatets ledelse. I løbet af min tid har jeg opbygget en historik med at lytte til kolleger og søge konsensus, mens jeg har ført an i kampen for at stoppe dårlige politikker, der er skadelige for vores nation og den konservative sag,« lød det blandt andet.

Cornyn har tidligere været en del af McConnells lederteam, og han er ifølge BBC fortsat en af hans nære fortrolige.

Den anden af de omtalte Johns er den 63-årige senator John Thune fra South Dakota.

Her ses senator John Thune. Foto: Alex Wong/AFP/Ritzau Scanpix

Han er i øjeblikket den næstmest magtfulde republikaner i Senatet og den nuværende såkaldte 'whip', hvilket kan oversættes til, at hans rolle er at holde styr på geledderne i de republikanske rækker.

Ifølge NBC News mister han dog den rolle efter i år, hvilket betyder, at alt andet end positionen som nr. 1 – Mitch McConnells stilling – vil være et skridt nedad for ham.

Torsdag afviste han dog at bekræfte, om han stiller op til posten, men han tilføjede ifølge The Hill, at han ville have mere at sige om sagen inden for kort tid.

»Han (McConnell, red.) efterlader virkelig store sko at udfylde. Vi vil give jer mere indsigt i, hvad vi tænker her i den nærmeste fremtid,« sagde Thune torsdag.

Til mediet fortæller flere medlemmer af Senatet, at både Cornyn og Thune har haft travlt i kølvandet på McConnells udmelding tidligere på ugen.

Blandt andet lyder det, at de to skal have sat ild under flere af medlemmernes telefoner, som de har været i gang med at kontakte.

Den tredje og sidste af de omtalte Johns er den 71-årige senator John Barrasso fra Wyoming.

Her ses senator John Barrasso. Foto: Mariam Zuhaib/AP/Ritzau Scanpix

Han har siddet som nummer tre i det republikanske parti siden 2019 – og det vurderes hos NBC News, at han både kan tænkes at stille op som nummer et eller nummer to, da begge vil være et skridt op for ham.

Han har dog ikke selv meldt noget ud om, hvorvidt han har tænkt sig at stille op. Hverken den ene eller anden post.

Hos BBC påpeges det også, at Barrasso ikke har været på kant med Trump, hvilket ifølge mediet »kan vise sig at være den nødvendige opskrift for at få støtte fra mange af sine republikanske kolleger, hvis han skulle gå efter McConnells lederpost«.

Selvom »Three Johns« menes at være frontløberne, nævnes et par andre navne også.

Hos BBC nævner man senator Rick Scott fra Florida, mens det dog også lyder, at hans chancer anslås til at være små, hvis han kunne finde på at stille op.

The Hill omtaler samme senator, som man giver prædikatet »a wild card«. En 'joker'.

Hos NBC News nævnes også senator Steve Daines fra Montana, der ikke har villet svare på, om han kunne være interesseret i at stille op til posten.

Der er dog god tid endnu til at finde ud af, hvem der skal overtage, da Mitch McConnell først træder tilbage fra sin post til november.

Samme måned skal USA afholde præsidentvalg samt vælge medlemmer til Repræsentanternes Hus og en tredjedel af Senatet.