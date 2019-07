Hun slår det selv hen, men efter at den tyske forbundskansler for tredje gang rystede, fortsætter spekulationerne om hendes helbred.

Onsdag blev Angela Merkel på ny ramt af rystelser, mens hun sammen med den finske statsminister, Antti Rinnes, lyttede til nationalmelodien.

Første gang, vi så kansleren ryste var under hedebølgen i juni, da hun tog imod den nye ukrainske præsident Volodimir Zelenskij - og anden gang, da Christine Lambrecht (SPD) blev udnævnt til ny justitsminister.

I Tyskland giver rystelserne anledning til to diskussioner. Dels hvad der egentlig er galt med Angela Merkel. Dels om man overhovedet kan diskutere hendes helbred i offentligheden.

Men da hun jo er Tysklands mest magtfulde person, lader diskussionerne sig ikke sådan slå ned.

Det har været fremme i flere medier, at det ville have politiske konsekvenser, hvis hendes vicekansler, socialdemokraten Olaf Scholz, ville overtage posten midlertidigt.

En af de politikere, der har spekuleret offentligt i årsagen til rystelserne, er Annalena Baerbock. Hun er en af lederne i partiet De Grønne og fik ørerne i maskinen, da hun sagde, at rystelserne skyldtes klimaforandringer og dermed den varme sommer. Bagefter beklagede hun, at hun kastede sig ud i at fjerndiagnosticere 'die Bundesmutter', som Merkel spøgende kaldes på de hjemlige breddegrader.

Ifølge den tyske tv-læge Christoph Specht kan der være tale om en såkaldt essentiel tremor.

»Det tyder ikke på, at det er særligt dramatisk,« siger han til tv-stationen RTL.

Det er en tilstand, hvor man ryster, uden at der er nogen åbenlyse årsager til det. For mange er det arveligt, og lidelsen ses særligt hos personer over 60 år.

Selv sagde Angela Merkel på et pressemøde, at der ikke er nogen grund til bekymring.

»Jeg har det godt, og I behøver ikke bekymre jer,« sagde hun og afviste at besvare opfølgende spørgsmål.

»Som jeg sagde, så skal jeg undersøge denne hændelse, og det er igangværende, og jeg tror, at måden det her kom frem også vil være måden, hvorpå det forsvinder igen. Men det er ikke tilfældet endnu, og jeg er overbevist om, at jeg er frisk til at arbejde.«

Hendes to andre rysteanfald er blevet forklaret med henholdsvis dehydrering og en 'psykologisk udfordring'. Merkel havde anden gang angiveligt været så nervøs for, at hun ville blive ramt af endnu et rysteanfald, at netop det skete.

Onsdag var temperaturen i Berlin under 20 grader, så det har næppe været forklaringen.

Torsdag lover meteorologerne 23 grader over Berlin. Her får Angela Merkel besøg af Danmarks nytiltrådte statsminister Mette Frederiksen (S). De to regeringsledere skal drøfte europapolitik og relationerne mellem Danmark og Tyskland. Med eller uden rysten fra kanslerens side.