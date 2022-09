Lyt til artiklen

Der blev ventet og ventet. Og ventet. Indtil den til sidst blev udskudt.

Nu har spekulationer om, hvad den russiske præsident, Vladimir Putin, mon har tænkt sig at sige i en tale til nationen, ført til en markant stigning i en helt særlig Google-søgning.

Det skriver det norske medie TV 2, der citerer nyhedsmediet Meduza for oplysningen.

Tirsdag aften kom det frem, at Putin ville tale til nationen – men den russiske præsident lod vente på sig.

Siden kunne en række medier oplyse, at talen var blevet udskudt til engang i dag.

Det vides endnu ikke, hvad Putin har tænkt sig at sige i talen, men det har ikke stoppet spekulationerne om det.

Særligt fordi, at meldingen om talen kom kort efter, at der er varslet en øget våbenproduktion i landet, og at russiskstøttede separatister i Donbas har oplyst, at man i Donetsk og Luhansk vil holde 'folkeafstemninger' for at få dem indlemmet under det russiske flag.

Derudover er der i Rusland også blevet vedtaget et lovforslag, der vil give Putin mulighed for at indkalde flere soldater til hæren.

Meldingerne om talen – og alle spekulationerne – har siden ført til, at flere har søgt efter noget helt bestemt på Google.

Helt bestemt er søgningen: 'Hvordan forlader man Rusland' steget til vejrs i netop Rusland, skriver Meduza.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår Putin holder sin tale til nationen onsdag.